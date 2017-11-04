關係回暖 韓國旅遊業準備在陸「收復失地」

2017年11月04日 16:01 中時 楊家鑫

中韓關係回暖跡象頻現，繼韓國外交部不久前表明，韓國政府未考慮追加部署「薩德」系統；韓國總統文在寅日前表示，既重視韓美關係，也要與中國建立更加深厚的友誼。韓國京畿道旅遊發展局3日表示，將參加17日在雲南昆明舉行的中國國際旅遊交易會。這是中韓因「薩德」產生矛盾後，首次有韓國政府層面參加中國的旅遊博覽會。

據大陸「海外網」報導，韓國總統文在寅3日接受新加坡亞洲新聞台採訪時表示，有必要繼續保持重視韓美關係的傳統立場。不過，也要採取平衡外交。既重視韓美關係，也要與中國建立更加深厚的友誼。他說，中韓關係極其重要。不僅與中國的經貿合作非常重要，在和平解決朝核問題方面，與中方的戰略合作也變得愈加重要。

事實上，此前就有中韓關係回暖跡象。10月30日，韓國外長康京和表示，韓國政府未考慮追加部署「薩德」系統；隔天，大陸外交部公布消息稱，中韓雙方日前就中韓關係進行溝通，雙方商定通過兩軍管道就「薩德」有關問題進行溝通，同意推動各個領域交流合作早日回到正常發展軌道。

大陸《環球時報》4日報導稱，隨著中關關係出現緩和，韓國著眼中國市場的各行業都開始摩拳擦掌。韓國京畿道旅遊發展局3日發佈消息稱，京畿道政府將參加本月17日在中國雲南昆明舉行的中國國際旅遊交易會，積極推進「韓國遊」產品在中國重新開售。

韓國經濟副總理兼企劃財政部長官金東兗日前表示，今春以來受各種因素影響，韓國旅遊市場遭遇不小的困難。幸好中韓關係改善，給韓國旅遊市場帶來重要機遇。

報導稱，韓國各大車企也正摩拳擦掌，準備搶回因為「薩德」丟失的中國市場份額。現代汽車副總裁鄭義宣已於11月1日前往北京坐鎮。

(中時)