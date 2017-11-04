搶救台20線 王慶雄獲公務人員傑出貢獻獎

搶救台20線有功，公路總局甲仙工務段長王慶雄獲公務人員傑出貢獻獎。（公路總局提供）

友善列印
中時

2009年莫拉克風災後，有「台灣最美公路」之稱的台20線南橫公路中斷，從高雄桃源至台東的山路可用柔腸寸斷形容。公路總局三工處甲仙工務段長王慶雄2014年到任，完成多項重大工程，包括最艱難的復興至勤和中期道路提升，獲得今年公務人員傑出貢獻獎。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員最高殊榮，今年度全國各機關踴躍推薦符合資格的75位公務人員及53組優秀團體參選，競爭相當激烈，歷經6個月的層層嚴選審議，終於選出6位得獎人及4組得獎團體。交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段長王慶雄榮獲此項殊榮，12月13日將在考試院舉行表揚大會。

公路總局表示，甲仙工務段轄區多為偏遠山區，路段地質相對脆弱，莫拉克颱風侵襲後，養路工作變得嚴峻。王慶雄2014年接任甲仙工務段段長，隔年間完成「台20線勝境橋及桃源一橋重建通車」，讓居民就學、就業、就醫得以安全通行，農產品得以外運，當地人稱之為「原鄉的天路」，該工程也獲得2016年交通部金路獎傑出工程類第1名殊榮命。

此外，2014年至2017年推動「台20線勤和至復興路段中期道路提升工程」，5公里路段水文地質極不穩定，易受溪水暴漲影響通行，原河床便道1年交通中斷約100天，在極惡劣環境條件下，王慶雄以優異專業能力解決施工困難問題，使得工程順利推展，並於今年4月底提前完成最後一哩路「明霸克露橋」，該路段中斷8年後終全線復通，使居民擺脫河床便道的宿命，迎接原鄉「生命之路」。

公路總局指出，王慶雄秉持「離災優於防災、防災重於救災」理念，達到用路人零傷亡，守住通行安全；甲仙工務段在34個工務段中，管理績效考評獲第4名。

(中時)

行動化學車散播「幸福彩鹽」 師… 台美交流！簽教育合作備忘錄 拓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。