搶救台20線 王慶雄獲公務人員傑出貢獻獎

2017年11月04日 13:48 中時 陳祐誠

2009年莫拉克風災後，有「台灣最美公路」之稱的台20線南橫公路中斷，從高雄桃源至台東的山路可用柔腸寸斷形容。公路總局三工處甲仙工務段長王慶雄2014年到任，完成多項重大工程，包括最艱難的復興至勤和中期道路提升，獲得今年公務人員傑出貢獻獎。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員最高殊榮，今年度全國各機關踴躍推薦符合資格的75位公務人員及53組優秀團體參選，競爭相當激烈，歷經6個月的層層嚴選審議，終於選出6位得獎人及4組得獎團體。交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段長王慶雄榮獲此項殊榮，12月13日將在考試院舉行表揚大會。

公路總局表示，甲仙工務段轄區多為偏遠山區，路段地質相對脆弱，莫拉克颱風侵襲後，養路工作變得嚴峻。王慶雄2014年接任甲仙工務段段長，隔年間完成「台20線勝境橋及桃源一橋重建通車」，讓居民就學、就業、就醫得以安全通行，農產品得以外運，當地人稱之為「原鄉的天路」，該工程也獲得2016年交通部金路獎傑出工程類第1名殊榮命。

此外，2014年至2017年推動「台20線勤和至復興路段中期道路提升工程」，5公里路段水文地質極不穩定，易受溪水暴漲影響通行，原河床便道1年交通中斷約100天，在極惡劣環境條件下，王慶雄以優異專業能力解決施工困難問題，使得工程順利推展，並於今年4月底提前完成最後一哩路「明霸克露橋」，該路段中斷8年後終全線復通，使居民擺脫河床便道的宿命，迎接原鄉「生命之路」。

公路總局指出，王慶雄秉持「離災優於防災、防災重於救災」理念，達到用路人零傷亡，守住通行安全；甲仙工務段在34個工務段中，管理績效考評獲第4名。

(中時)