台美交流！簽教育合作備忘錄 拓展學生國際視野

2017年11月04日 13:46 中時 葉書宏

新北市政府教育局今年11月初與美國紐澤西州Howell Township Public Schools學區簽訂教育合作備忘錄。（葉書宏翻攝）

美國學生體驗扯鈴。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今年11月初與美國紐澤西州Howell Township Public Schools學區簽訂教育合作備忘錄，未來將積極推展雙方教育交流及參訪活動，透過交流合作，拓展學生國際視野。

Howell學區是紐澤西州雙語（English as a second language）課程示範學區，該學區公立學校課程以培養學生具備良好溝通能力、獨立思考及終身學習能力為目標，以協助學生發展自主、社會及公民責任。新北市104年度國小英語教師國際短期教育訓練即前往該學區觀摩，106年國中小英語教師再度前往該學區就資訊融入教學、ICT及Makerspace等進行教學觀摩。

新北市教育局長林奕華表示，Howell學區在推動雙語及資訊教學不遺餘力，成熟的教學團隊及精心設計的課程內容，結合maker動手做等概念，不受現有教科書的限制，架構出多元創新的課程發展模式，確實值得我們學習，藉由簽訂合作備忘錄，積極為新北學子及教師，開創雙向國際教育合作的新契機。

教育局表示，簽訂教育合作備忘錄，不僅從師資、課程、教學資源及國際交流等方面，強化彼此之密切交流，還有助本市學校與當地學校締結國際夥伴關係，豐富學生學習內涵，培育學生成為具備全球視野之國際人才。

(中時)