柯文哲翻轉西區展決心 萬華商圈生意滾滾來

台北市長柯文哲（中）走訪萬華艋舺服飾商圈店家。（萬華區公所提供）

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由經濟部工業局及台北市艋舺服飾商圈促進會共同主辦的「2017就愛MIT艋舺健走」活動，今上午在艋舺服飾商圈舉行。台北市長柯文哲一身輕便打扮，跟著現場民眾穿街健走，以實際行動展現翻轉西區的決心，並對台灣MIT微笑產品業者及艋舺商圈服飾產業聚落表達支持之意。

除了參加健走，柯文哲也前往位於艋舺服飾商圈的「西園29服飾創作基地」參觀，對於該創作基地引進新銳設計師，結合科技與地方特色元素，設計具獨特性且融和地方特色元素的時尚服飾讚賞不已。

今年7月到任的萬華區長詹天保表示，艋舺服飾商圈是台灣成衣製造批發的發源地，經由產業升級，積極營造商家特色及差異性，讓商圈服飾跳脫傳統、守舊的設計與經營模式，讓服飾產業注入流行的元素，走出全新風格。

詹天保說，柯文哲非常重視萬華區商圈發展，像燈會選辦在北萬華的西門町，為當地創造很大商機，帶動生意熱潮，幾乎每個店家都有賺到錢。除了北萬華之外，中萬華面臨的遊民問題，以及廣州街、華西街商圈整合，還有南萬華果菜市場、漁市場改建也獲得初步成效，這些都是柯市長上任後勤跑地方的政績。

詹天保表示，像是宮廟活動、里民餐會等大小行程，柯文哲通通都跑，他開玩笑說：「市長常常晚上突然跑來萬華，體力像鐵人一樣，我們陪同的人都快撐不住。」

台北市政府近年積極推動軸線翻轉西區再造計畫，輔導各類傳統產業店家再造，為西區商圈持續注入新活力。商業處表示，艋舺商圈從批發逐漸新增零售的銷售模式，重點發展MIT設計款服飾，強調平價路線讓民眾方便入手，就連國外背包客也常到此採買服飾。

(中時)

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