「輕便雨衣」會奪命？機車族雨天少穿為妙

輕便雨衣騎(乘)機車危險性高，柯P也曾著輕便雨衣乘坐機車。(圖：翻攝自柯P臉書)

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中時電子報

據《ETtoday》報導，近日有網友分享一位母親發文，藉愛女騎機車著輕便雨衣意外喪命，警惕機車族。有網友留言:「輕便雨衣很方便，但騎車千萬別穿，因為風灌進去就像氣球一樣。」

這位母親的廖姓女大生，7年前騎機車不幸遭貨車碾斃，檢方相驗後發現，廖女穿著的輕便雨衣破裂，有輪胎壓過的痕跡，研判是雨衣被勾到導致發生被碾斃意外。31歲鄧姓駕駛肇事後表示，自己開在車道上，不知道怎會撞到機車。

當時，廖女的家人看到遺體痛哭說，女兒為減輕家中負擔，自高中起就半工半讀；女兒在車禍前天還和家人說：「中秋節要一起烤肉」，讓他們邊哭邊說，「養那麼大，她都快畢業了」。

鑑於愛女疑因「輕便雨衣」枉死，這位母親還溫馨發文說，市面各式雨衣的優缺點，分離式雨衣價格較貴、穿脫較為繁瑣，除了網路購賣之外，需到特定商店購買；輕便雨衣購買、穿脫方便，價格平易近人，是台灣民眾雨天首選，但風吹起時，容易勾到一旁的車、物，造成危險。

這則發文引起不少網友討論，有人留言：「天啊！輕便雨衣暗藏的危險這麼高」、「輕便雨衣很方便，但騎車千萬別穿，因為風灌進去就像氣球一樣，除了自己危險還影響別人視線之外，勾到還可能造成自己跟其他人危險」，有人建議：「趕快去買兩截式的雨衣」。

有網友認為，輕便雨衣一下就爛掉，如何被勾到碾過？」，有人回答：「要看勾到什麼部位，塑膠的受力面積如果夠大，拉力非常驚人」、「瞬間力量是很大的，撐破不代表整件斷裂，仍會持續拉扯」。

(中時電子報)

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