恐怖王子凝聚聖戰勢力！賓拉登有兒繼承父業

2017年11月04日 12:32 中時電子報 楊幼蘭

蓋達恐怖組織首腦賓拉登（見圖）雖然已在2011年，也就是他54歲時，由美國出動海豹特種部隊在巴基斯坦宅邸內擊斃，但當年他最疼愛的兒子已長大成人，繼續他對抗西方的激進志業。（圖/美聯社）

2001年9月11日的美國911恐攻事件震驚全球，導致來自87個國家的近3,000民眾死亡或失蹤，也使蓋達組織（Al-Qaeda）一夕間成為舉世皆知的恐怖組織。

而蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）雖然在2011年5月時，於巴基斯坦宅邸內被美國特種海豹部隊擊斃，但據美國中情局（CIA）最近公佈的超過47萬份文件顯示，他最喜愛的兒子哈姆沙（Hamza bin Laden）已長大成人，並成家立業，如今儼然成為他的接班人，繼續領導策劃恐怖行動。

紐約情報諮詢機構「蘇凡集團」（Soufan Group）執行長蘇凡（Ali Soufan）告訴《新聞周刊》（Newsweek），自從賓拉登死後，哈姆沙就逐漸開始為蓋達發聲。如今組織成員尊稱他為「酋長」（Sheik），也就是首領。

當賓拉登四處躲藏時，哈姆沙由蓋達領導組織成員扶養長大。而他的母親，也就是賓拉登最寵愛的伴侶，則堅決要他鑽研蓋達意識形態後的理念。賓拉登生前曾要幕僚觀察哈姆沙的言行舉止，並加以回報，而大家的反應讓賓拉登深信，他日後會成材。

如今哈姆沙年近30，這些年來積極發聲，要信徒攻擊猶太人、美國人，西方人與俄羅斯人。此外，他還力促信徒，利用手邊的一切資源，發動「孤狼式攻擊」（lone-wolf attacks）。

而專家指出，中情局公佈的錄影顯示，哈姆沙2009年在伊朗迎娶了蓋達組織另一名高層領導人的女兒，當時賓拉登雖然還活著，但由於他正在躲避追捕，因此並沒有參加婚禮。

兒時哈姆沙常常拿著父親的槍拍照，並參加軍事訓練，據稱911恐攻當天，他就和父親在一起。

(中時電子報)