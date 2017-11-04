想當宮崎駿！一度覺得活著沒用 她靠畫畫重拾人生

2017年11月04日 13:44 中時 倪浩倫

「原本一度覺得自己活著沒什麼用，直到加入了繪畫班」。18歲的潘恩怡，因早產而罹患罕見疾病「粒線體缺陷」，常因癲癇而突然昏迷，且因四肢無力而須穿戴支架，卻遭同學排擠，讓她將自己封閉起來，不與外界溝通；但在加入罕病繪畫班後，讓她知道自己並不「罕見」，透過畫畫重拾人生目標，日前更以一般生身分考上科大的多媒體設計系，「夢想成為和宮崎駿一樣厲害的動畫師」。

罕病基金會自2004年開設「罕病心靈繪畫班」，至今已邁入第14個年頭，基金會表示，藝術能撫慰人心，也讓人在創作時學會沉澱和平靜，有助於讓病友更勇於面對生命的課題。從小一就加入的恩怡，10年來從未缺席課程，且透過畫畫，自己和家人都明顯感覺到她的轉變，今日自己的創作，更被基金會拿到畫展參展。

因為粒線體缺陷，恩怡常會突然昏迷倒下，甚至曾在倒下時撞到窗戶而濺血，且因四肢無力，讓她小學時必須穿戴支架，卻遭來同學異樣的眼光和排擠，讓她覺得「自己活著沒麼用」，一度拒絕和外界溝通，甚至用頭去撞牆來傷害自己，直到有次媽媽帶他去心靈繪畫班，「這裡沒有人會排擠我，更看到很多比我更嚴重、卻更堅持的人」。

恩怡說，從開始上繪畫班後，自己每天都會畫畫，透過畫畫能抒發自己壓力，甚至讓自己更有自信，只是儘管很喜歡畫畫，她卻和很多台灣學生一樣，未將「興趣」加入生涯規劃，直到高三學測時，因為升學壓力過大，讓她驚覺「為何不把畫畫當職業」，於是透過插大考試，考上健行科大多媒體設計系，並立下夢想「成為和宮崎駿一樣厲害的動畫師」。

(中時)