想當宮崎駿！一度覺得活著沒用 她靠畫畫重拾人生

罹患粒線體缺陷的18歲潘恩怡，曾因病而覺得自己活著「沒什麼用」，但靠畫畫重拾自信。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

「原本一度覺得自己活著沒什麼用，直到加入了繪畫班」。18歲的潘恩怡，因早產而罹患罕見疾病「粒線體缺陷」，常因癲癇而突然昏迷，且因四肢無力而須穿戴支架，卻遭同學排擠，讓她將自己封閉起來，不與外界溝通；但在加入罕病繪畫班後，讓她知道自己並不「罕見」，透過畫畫重拾人生目標，日前更以一般生身分考上科大的多媒體設計系，「夢想成為和宮崎駿一樣厲害的動畫師」。

罕病基金會自2004年開設「罕病心靈繪畫班」，至今已邁入第14個年頭，基金會表示，藝術能撫慰人心，也讓人在創作時學會沉澱和平靜，有助於讓病友更勇於面對生命的課題。從小一就加入的恩怡，10年來從未缺席課程，且透過畫畫，自己和家人都明顯感覺到她的轉變，今日自己的創作，更被基金會拿到畫展參展。

因為粒線體缺陷，恩怡常會突然昏迷倒下，甚至曾在倒下時撞到窗戶而濺血，且因四肢無力，讓她小學時必須穿戴支架，卻遭來同學異樣的眼光和排擠，讓她覺得「自己活著沒麼用」，一度拒絕和外界溝通，甚至用頭去撞牆來傷害自己，直到有次媽媽帶他去心靈繪畫班，「這裡沒有人會排擠我，更看到很多比我更嚴重、卻更堅持的人」。

恩怡說，從開始上繪畫班後，自己每天都會畫畫，透過畫畫能抒發自己壓力，甚至讓自己更有自信，只是儘管很喜歡畫畫，她卻和很多台灣學生一樣，未將「興趣」加入生涯規劃，直到高三學測時，因為升學壓力過大，讓她驚覺「為何不把畫畫當職業」，於是透過插大考試，考上健行科大多媒體設計系，並立下夢想「成為和宮崎駿一樣厲害的動畫師」。

(中時)

行銷台南越光米 賴清德讚：比日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。