周遊、李朝永復合後首曝光！手牽手上演「阿姑親一下」

2017年11月04日 13:04 中時 林淑娟

阿姑、李朝永一起出席獅子會活動。（林淑娟攝）

80歲的製作人周遊（阿姑）日前公開泣訴老公李朝永外遇，不過後來婚變大逆轉，李朝永上月已悄悄返家上演甜蜜復合，兩人重修舊好後，4日手牽手一起出席獅子會公益活動，阿姑說「其實我們兩的心一直在一起」，李朝永也表示「我就是做錯了，沒什麼好説」，兩人在媒體起力拱下，接連上演2次「阿姑親一下」，還在台上載歌載舞，牽手高唱「一生一世你是我唯一的愛」，看似已走出婚變陰影。

至於是否如外傳是因為阿姑將給李朝永1.5億元遺產他才願意返家？李朝永說「一起打拼30多年，什麼都是一起的」。

阿姑表示，「我們兩個的心其實都一直在一起，今天我們兩個會現身，是因為乾女兒辦了關懷資深藝人跟獨居老人社福活動，本來是沒有這麼快正式出來，結果勞動大家。」

李朝永說，以前的事情抱歉勞動大家，「 我跟周遊38年感情都是真的，以前有人不了解，多加了很多臆測，我做錯了，我也不願意多說，當然相信，我對周遊38年的感情，我們會更加恩愛白頭偕老。」他說，乾女兒一直希望乾爹乾媽永遠都很恩愛，阿姑也說是乾女兒一直在拉線。

李朝永表示，他們沒有復合不復合的問題，他也沒有搬，「我家就是我的家，是我們兩個的家，謝謝大家。」不過阿姑接著要求「對我們關心的人，對我要有個交代」，似要他公開道歉。對此，李朝永表示，「我們38年感情，做了那麼多的戲，上山下海，到最冷的地方，我想人家稱她阿姑，人家尊敬他，也是我們兩個努力的。」之後兩人在媒體起鬨下接連上演兩次「親ㄧ下」，李朝永嘴唇都是阿姑的桃紅口紅印。

至於兩人鬧婚變的小三「張姓獅奶」則沒有出席，被問與「張小姐」是否還有聯絡，李朝永則微微變臉後轉身離開。

(中時)