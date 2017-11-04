稱睡樓梯間真的假的？柯以柔尪這樣回應

2017年11月04日 13:20 中時電子報 蔡曉婷

38歲女星柯以柔6年前與廚師老公郭宗坤結婚，上月底卻爆出婚變，郭宗坤第一時間澄清與女員工無越矩行為，稱是在女方家樓梯間或頂樓上睡，卻遭鄰居打臉，郭宗坤之後又聲明改口，昨(3日)郭宗坤接受媒體專訪，被問當時為何要說在樓梯間睡？他無奈回應：「我想就不要再去解釋，因為真的是我自己回答不好。」

郭宗坤先前被媒體拍到與女員工同進一處公寓，他回應自己只是在女方家睡一下，之後在樓頂躺著或在樓梯上趴著睡，撇和女員工共度一宿，卻遭鄰居反駁：「頂樓是五樓住戶的產權，平常都是鎖起來的」，也指出樓梯間不可能睡人，引發熱議。

據《三立新聞》報導，郭宗坤昨受訪，除了強調自己沒變，仍有挽回家人的決心，被問當時為何會回答在樓梯間睡，之後又澄清是在店內包廂或車上睡，他表示因剛開始不清楚是什麼狀況，所以沒回答好，便不想再解釋，「我回答得不好是我自己的問題，都是我自己的問題。」

談到與柯以柔之間的經濟問題，郭宗坤不斷強調自己只是個廚師，無法賺大錢、像有錢人，言談中充滿無奈，甚至多次情緒潰堤，事件爆發後，有網友在Google搜尋頁惡搞郭宗坤的店名，他受訪時也表示，這幾天接到許多「假訂位」電話，最後都無故放鳥，他們只好自行吸收食材成本，咬緊牙關撐過去。

(中時電子報)