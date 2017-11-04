化身平安時期貴族 深度走訪日本「熊野」！

2017年11月04日 13:53 中時 徐力剛 /臺北報導 /臺北報導

「熊野本宮大社」為當地3座神社參拜起點。（圖片取自Japan hoppers網站）

熊野「大齋原鳥居」為日本現存最大鳥居。（圖片取自Flickr tasteful_tn）

日本紀伊半島南端的熊野，位於和歌山縣與三重縣交界，著名的熊野三山為熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社及那智山青岸渡寺總稱，夏季熊野綠草如蔭，景緻令人如癡如醉。

「熊野本宮大社」距離京都約270公里，為參拜3座神社起點，早期熊野本宮大社建築群龐大，占地約1萬1千坪，包括5棟12社的社殿、樓門、神樂殿、能舞臺等，明治22年因洪水沖毀主要建築，將倖存上四社社殿遷移至500公尺外重建，也是熊野本宮大社現址。社內證証殿供奉主神「家都美御子大神」與傳說擊敗八歧大蛇的須佐之男。

「熊野古道」是多條參拜道路總稱。（圖片提供／日盟國際）

熊野古道沿途參天古木圍繞，淨化身心靈。（圖片提供／日盟國際）

旅客租借傳統服飾化身平安時期貴族，深度體驗熊野之旅。（圖片提供／日盟國際）

想尋訪熊野本宮大社原址，來「大齋原鳥居」走一趟便知，深褐色巨型鳥居佇立田野，高33.9公尺、寬44公尺，為日本現存最大鳥居，上方印有金色八咫烏圖騰。傳說中八咫烏為3足烏鴉，代表「天、地、人」，也是家都美御子大神使者。

「熊野古道」為熊野參拜道總稱，路線包括中邊路（主要路線）、大邊路（田邊至那智新宮）、小邊路（高野山至熊野）、伊勢路（伊勢至熊野）、紀伊路（京都經大阪至田邊）、大峰奧丘道（吉野至熊野本宮）等。最著名非「中邊路」莫屬，從京都出發經大阪灣至和歌山田邊，參拜熊野本宮大社、熊野速玉大社與熊野那智大社，沿途可見祭祀熊野神之御子神的「王子」神社群遺址，為當時皇族與貴族進行奉納活動場所。據史料記載，大阪到和歌山地區有90多個王子遺跡，俗稱「九十九王子」。

當地傳統儀式「熊野古道繪卷行列祭典」，每年11月3日盛大舉行，重現平安時代皇族由熊野古道徒步前往熊野三山參拜盛景，傳遞對神祇敬畏之心。想化身平安時期貴族，走一趟「大門坂茶屋」換上傳統服飾，漫步大門阪與熊野那智大社，享受神秘熊野氛圍與空靈感。

(中時)