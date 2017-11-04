發聲明駁斥鬥總傳言 林智勝：不會做對不起棒球的事

2017年11月04日 13:21 中時電子報 周鎮宇

中信兄弟在季後賽前發生五虎將風波，其中林智勝被傳出是因鬥總教練史耐德，遭到球隊下放二軍，並沒有參與季後賽，今林智勝透過經紀公司發表聲明，嚴正駁斥這件事情。

林智勝在文中提到，只要球隊需要他，自己一定會全力以赴，並嚴正駁斥莫須有的指控，認為外界對於他與總教練史耐德的互動關係諸多揣測都不是事實，並在最後指出「我林智勝身為棒球人，絕對不會做對不起棒球的事。」

林智勝今發表聲明稿，駁斥傳言。(寶悍經紀公司提供)

全文如下:

致所有關心智勝的長官與球迷朋友們:

在解釋最近發生的一些狀況前，想要先跟關心我的球迷跟朋友們說聲抱歉；對不起，讓你們擔心了.....其次，是感謝。我要再次謝謝辜仲諒董事長給我機會，在成為中華職棒聯盟史上第一個轉隊的自由球員時，讓我披上中信兄弟的球衣。我至今仍然忘不了第一次穿上中信兄弟球衣時內心的激動，這一切是多麼的不容易。當然，我也清楚這代表一份責任，我肩負著許多同輩、後進及球迷朋友們的期許;於是，我必須用最高的標準來要求自己。另外一提，或許大家不知道，辜仲諒董事長和我有個約定,要我以身作則地幫助基層棒球;也因此，我知道自己没有犯錯的空間，我必須時刻要求自己以棒球人為榮，並且將這樣的榮譽心傳承下去。

今年的球季，或許是長期帶傷上陣的關係，也或許求好心切的自我壓力；讓一向快樂打球的我，臉上少了熟悉的昔日笑容。我焦急著想改善身體狀況，希望自己有能力幫助球隊求勝；卻欲速則不達地造成了反效果，接連著發生一些狀況，讓支持我的人擔心。也許大家已經知道，在2016年底，我的阿公身體狀況欠佳，我必須在自我訓練的同時，往返花蓮台東照顧與陪伴家人們。阿公一直以來都是我打棒球的動力來源，在去年11月阿公過世時，我全部的心思都在處理阿公的後事，完全沒有多餘的心力再想其他的事。這段時間裡，多虧有家人和球迷朋友們的陪伴和支持，我才能夠重新振作，在12月時全力投入世界棒球經典賽集訓。

反觀報載我干預球隊指派總教練人選一事，我必須嚴正澄清，這是莫須有的指控。外界針對史耐德總教練與我的互動關係有諸多揣測，其實這都不是事實。我非常清楚球員沒有選擇總教練的權利，個人成績固然重要，但團隊成績永遠凌駕於其上。如果球隊戰績不佳，我一個人打得再好，都沒有意義。我始終認為史總教練是有心想要改變，並且確實有能力幫助這支球隊的好教練。在首席教練和教練團的協助下，我也一步一步地融入球隊，並調整自我心態，期許自己能與史總共同努力，為球隊一起付出。我與史總在場上也有過幾次面對面的溝通，每一次都是和諧而愉悅的;並且對於球隊的未來有著正向的期待感。直到現在，我仍然保持「只要球隊需要我，我絕對全力以赴」的信念，希望自己在史總的帶領下，能對球隊是有所貢獻的。

從小，棒球就佔據了我生命中最重要的位置。在場下，我要求自己全心全意的認真練習，隨時把自己準備好；上了場，我的想法只有一個，就是要贏球！我相信在球場上的每個成員都同樣看重勝負，而我的身份讓我要求自己更有責任一心求勝，因為我知道不只要對自己負責，也要對球迷朋友、對台灣棒球負責。

這段時間的紛擾，是所有人都不願意見到的;但很遺憾的，這樣的事仍舊發生了。我不願猜測這是有心人士操弄下的結果，我選擇相信這是以訛傳訛的誤會。最後，我要再一次感謝在我選擇沉默以對的這段時間裡，仍然相信我並支持我的球迷以及朋友們。我知道表達感激的方法只有一個，那就是繼續堅持下去。在棒球這條路上持續的努力，為我所屬的球隊和支持我的球迷盡全力的表現;也請大家不客於繼續給予我批評與指教，才能讓我無論在場上或場下都能更好。

最後的最後，我要說:「我林智勝身為棒球人，絕對不會做對不起棒球的事。」再次感謝大家的耐心與包涵，也請大家繼續支持台灣棒球。

(中時電子報)