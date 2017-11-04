泛藍鬧分裂？ 前立委籌組「泛藍聯盟」將推議員候選人

2017年11月04日 13:37 中時 陳彥宇

不滿蔡政府執政成績不佳，前立委鄭龍水、全國公務人員協會理事長李來希、前國民黨國發院長林忠山，將籌組「泛藍聯盟」政團，朝政黨化目標邁進，並規劃先在明年縣市議員選舉推出候選人；鄭說，前國民黨主席洪秀柱、新黨大老許歷農已給予「高度祝福與期許」。此舉再掀泛藍分裂危機，恐衝擊國民黨選情。

鄭龍水昨受訪表示，蔡政府執政以來，經濟發展停滯不前，致使百業蕭條、人民荷包縮水，推動同婚議題嚴重撕裂社會，藉由修改課綱「去中國化」，更企圖修憲搞台獨，造成台灣許多危機。

除了施政成績差，鄭龍水也指出，兩岸形成緊張拉鋸關係，我們的邦交國也愈來愈少，在國際社會上逐漸被孤立。他抨擊，「民進黨實在太爛」，但國民黨也未扮演好稱職的在野黨角色，因此他與一群關心台灣、關心國家的有志之士，尋求新的解決機會，從籌組政團出發。

「泛藍聯盟」由鄭龍水擔任總召，李來希擔任副總召，林忠山擔任秘書長，並將由前國民黨智庫人士擔任政策委員會主委。鄭龍水說，5日將在桃園中壢區舉行首場懇談會，接著將陸續前往台中、台南、高雄、花蓮等地舉行懇談會，傾聽各地鄉親聲音。

鄭龍水表示，聯盟核心價值為「反獨、護憲、救台灣」，要替泛藍、軍公教、弱勢團體等爭取權益。因此聯盟評估，明年縣市議員選舉至少推出20位候選人。

在洪秀柱擔任國民黨主席任內，接掌國發院（現為革實院）的林忠山，被視為洪系人馬，如今擔任「泛藍聯盟」秘書長，不免引發延續「吳洪之爭」的聯想。

鄭龍水指出，聯盟人員在泛藍及各黨各派都有好朋友，大家正在集結，同時也獲得洪秀柱、許歷農等人高度祝福與期許。未來將與國民黨分進合擊，而非互相搶票。

(中時)