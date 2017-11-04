南市表揚維冠照服員王貴美等人 受災戶：她像我家人

2017年11月04日 14:00 中時 程炳璋

王貴美（左二）接受社會局長劉淑惠（左一）表揚時，曹瑋瓴（右二）意外現身。（程炳璋攝）

臺南市社會局4日上午在安平區新南國小表揚31位照顧服務員、居服督導員、20位家庭照顧者楷模及16個長照服務單位，在維冠金龍大樓受困52小時，失去7位親人的曹瑋瓴意外現身，向照顧自己10個月的照服員王貴美獻花，並落淚表示「她像是我家人」。

臺南市社會局4日表揚活動來了一位在0206南臺大地震中，因維冠金龍大樓倒塌而受困52小時的曹瑋瓴，4日秘密現身，她吃力緩慢的走上臺，為其中一位獲最佳服務獎的照服員王貴美獻花打氣，因為在自己復健10個月中，王貴美就像家人一樣的幫助她走過來。

她不只照顧我的身體，也照顧我的心靈」曹瑋瓴與王貴美在臺下敘舊時一度哽咽落淚，她認為照服員很辛苦，是一種需要很有耐心的職業，讓她看到照服員超乎醫護人員專業的一面。她忍不住抱著王貴美落淚的說「她就像家人一樣照顧我」。

曹瑋瓴在地震時遭瓦礫壓住身體，右手右腳失去功能，幸運保住一命後開始漫長復健，今年3月終於可以站起緩行，不再需王貴美照顧。但兩人感情親密，至今仍保持聯繫。

王貴美有5年照服經驗，她覺得耐心是這行最需要的寶貴經驗，曹瑋瓴是她所有的案主中，最正向積極的一位，讓她照顧起來很有動力。

臺南市65歲以上人口有26萬7000餘人，占全市人口約14%，其中失能老人推估約3萬4000人，長者的照顧需求日益增加，長照服務人力卻仍不足，全市目前需求1100位，實際人力僅為966位。

臺南市社會局局長劉淑惠表示，已加強培育、招募及提高勞動條件來充足照顧人力，爭取照顧服務員的多項津貼，提昇照服員的任職及留任意願。

(中時)