化身京都美人慶聖誕！飯店推限量道地和服體驗

「京綺美味」聖誕套餐。（圖／福容大飯店提供）

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台北福容大飯店推出和服着付體驗。（圖／福容大飯店提供）

近年來「變裝旅遊」當道，不少國人到日本遊玩，大人小孩都要換穿和服漫步街頭，全身融入體驗當地文化之美。台北福容趕搭潮流，於12月聖誕節前夕邀請在日本創立85年的「染匠株式会社きものカルチャー研究所」台北分校創辦人桃子老師授課，舉辦一期4堂的「和服着付體驗」課程，在最後一堂課時，學員還可以穿著正統和服（Kimono），免費在飯店內享用「京綺美味」聖誕套餐，體驗日本貴婦時髦的聖誕活動。

這波「女子限定」Kimono和服着付活動，有別於以往台灣業者推出的日式浴衣（Yukata）教學，聘請到在日本創立85年的「染匠株式会社きものカルチャー研究所」台北分校創辦人桃子老師授課，祭出一期4堂的和服着付課程，除了可以學會穿著正統的華美和服，也在前3堂課後提供飯店的午茶點心，再於12月23日最後1堂課讓學員們享用「日式京綺美味」聖誕套餐，提前歡慶聖誕佳節。「和服着付體驗」課程報名即日起至20日截止，採限量10人的小班制，12月2日開課，每週上課1次。

此外，順園餐廳推出的「京綺美味」聖誕套餐，一般民眾也可以品嘗，由奇異果搭配鮮美軟絲的前菜，是京都美人最愛的纖體料理，還有融合日、義血統的Fusion料理「義式香料牛小排」、「磯煮松鯛奈良燒」，其中，松鯛有「睡魚」之稱，肉質鮮美而產量稀少，是順園主廚專為這次活動設計的限量美食。每套1200元+10%，12月22日至12月31日點2套聖誕套餐，還會送一道主廚特製的「咖哩螃蟹佐法式麵包」。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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