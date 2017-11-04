破土庫曼奧步 男足獲贈人工草皮專用戰靴

陳柏良贊助商adidas贈送中華隊人工草皮專用鞋。（取自陳柏良臉書）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
中華男足獲得adidas提供的人工草皮專用鞋。（取自陳柏良臉書）

中華男足14日要在亞洲盃資格賽客場迎戰土庫曼，主隊為了算計這場比賽，把地點移到離首都車程5小時的巴爾坎納巴德（Balkanabat），球場還是人工草皮。不過中華隊也有強援，陳柏良的贊助商adidas送給全隊一人一雙人工草皮用鞋，希望粉碎土庫曼奧步，帶回勝利。

效力於英超水晶宮U17的甜甜圈底迪沈子貴接受中華隊醫療團隊徵詢。（中華足協提供）

「聽說土庫曼故意安排比賽在遙遠的人工草場地，看來真的很怕輸給我們，」陳柏良說：「謝謝adidas協助，讓我可以準備一人一雙人工草皮用鞋送給全隊。也把我們對勝利的渴望、對中華隊的愛，互相傳遞交流。」

中華隊目前正在卡達進行為期10天的移地訓練，醫療團隊3日上午替球員做健康檢查。體能教練John Phillips透過整體健康狀態問卷了解球員身心狀況，並測量身高體重，隊醫陳正倫負責問診諮詢，了解選手健康情形以及用藥事宜，避免選手違反運動禁藥管制規定，物理治療師Taesoo Kim則是幫忙選手做運動按摩。

效力英超水晶宮U17的沈子貴（Will Donkin）從英國倫敦搭機前來卡達會合，3日早通過身體檢測，他表示身體、心理都已經準備好了，非常期待接下來的訓練。

(中時電子報)

崇越隼鷹有日籍選手助陣 稱讚台… NBA特稿》沒豪真不行！羅素不是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。