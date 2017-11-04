破土庫曼奧步 男足獲贈人工草皮專用戰靴

2017年11月04日 13:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華男足獲得adidas提供的人工草皮專用鞋。（取自陳柏良臉書）

中華男足14日要在亞洲盃資格賽客場迎戰土庫曼，主隊為了算計這場比賽，把地點移到離首都車程5小時的巴爾坎納巴德（Balkanabat），球場還是人工草皮。不過中華隊也有強援，陳柏良的贊助商adidas送給全隊一人一雙人工草皮用鞋，希望粉碎土庫曼奧步，帶回勝利。

效力於英超水晶宮U17的甜甜圈底迪沈子貴接受中華隊醫療團隊徵詢。（中華足協提供）

「聽說土庫曼故意安排比賽在遙遠的人工草場地，看來真的很怕輸給我們，」陳柏良說：「謝謝adidas協助，讓我可以準備一人一雙人工草皮用鞋送給全隊。也把我們對勝利的渴望、對中華隊的愛，互相傳遞交流。」

中華隊目前正在卡達進行為期10天的移地訓練，醫療團隊3日上午替球員做健康檢查。體能教練John Phillips透過整體健康狀態問卷了解球員身心狀況，並測量身高體重，隊醫陳正倫負責問診諮詢，了解選手健康情形以及用藥事宜，避免選手違反運動禁藥管制規定，物理治療師Taesoo Kim則是幫忙選手做運動按摩。

效力英超水晶宮U17的沈子貴（Will Donkin）從英國倫敦搭機前來卡達會合，3日早通過身體檢測，他表示身體、心理都已經準備好了，非常期待接下來的訓練。

(中時電子報)