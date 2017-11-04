海科館、慶陽12月解約 館方：重新發包約1年半

海科館今發表聲明，指出絕對不會讓館內斷電，另外若12月中旬解約後，辦理重新招標等規畫程序，所須時間約1.5年至2年。（張穎齊攝）

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慶富聯貸案連帶影響，旗下子公司「慶陽海洋企業」負責承包的海科館，將在12月12日解約，由於3日被內部員工爆出慶陽無力支付電費，而拿員工薪資代墊一案，海科館4日發新聞稿聲明，表示「絕不會讓水電中斷，另外解約後，將再次辦理招商作業，所需時間約1.5年至2年。」

海生館原定今年5月13日開館，至今卻仍是一片空地，內部員工又踢爆慶陽無法支付300萬電費及員工薪資，最快下周恐面臨斷電危機。海科館對此表示，慶陽確實曾發文請求協助支付9月份電費約140多萬，經與台電協商後，台電同意暫緩支付，「但絕不會發生斷電問題。」

海科館7月25日與慶陽簽訂的「補充協議書內容及規範之各重要里程碑」中，要求慶陽9月30日完成1樓底板澆置、11月15日完成2樓底板澆置、12月15日完成3樓底板澆置，但目前卻連1樓底板澆置都未完成，海科館對此以按日重罰慶陽10萬元，若11月15日未完成2樓底板澆置，則按日加重罰20萬元，自開館日跳票後，已累計罰了上千萬元。

海科館表示，一切依照契約辦理，但目前海生館（BOT）工地仍持續停滯，如未能達改善標準，館方將依協議書內容，於12月中旬與慶陽公司終止本OT+BOT契約。

此外，除緊盯BOT進度外，海科館要求慶陽公司必須維持海科館本館（OT）範圍的正常營運。而慶陽公司財務正處艱難時期，有關海科館公共服務與公共安全核心營運的必要經費，館方將視慶陽公司請求，酌情處理，特別是水、電等不得中斷。

至於後續如再次辦理招商作業，需遵循促參法及相關規定，包含可行性評估、先期規畫、招商、評審、簽約等各階段及程序，所須時間約1.5年至2年。這段期間，教育部也已指示海科館必須盡力做到服務不中斷，並給予海科館必要的支援。

最後，海科館指出，將強化對慶陽公司監督管理責任，也將盡力給予必要的行政協助，「仍期慶陽公司能度過目前困境。」

(中時)

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