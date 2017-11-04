肯定賴吳會 蔡英文：國家利益不分朝野

2017年11月04日 16:00 中時 范揚光

總統蔡英文呼籲朝野雙方，共同為國家利益合作。（范揚光攝）

總統蔡英文上月28日率團前往馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等太平洋友邦訪問，並於今日返抵國門並發表談話，蔡英文首先感謝第一線工作人員的努力付出，並肯定長期以來的外交成果，蔡英文同時以賴吳會為例，呼籲朝野雙方攜手合作。

當專機抵達桃園機場，蔡英文走出登機門時，僑委會副委員長田秋堇立刻上前獻花致意。蔡英文隨後發表簡短談話說，在為期8天7夜的太平洋友邦之旅中，訪問團完成了展現台灣貢獻國際社會的能力，以及慰勉外交人員、僑胞及技術團的兩大目標。

蔡英文還特別讚許技術團成員對於當地的農業、醫療及教育方面的卓越貢獻，不但強化雙方的實質合作關係，也讓友邦人民永遠銘記台灣的友誼。此外，在此次行程能夠圓滿順利，應歸功於民進黨政府及國民黨政府長期累積的基礎，不分黨派的施政成果，才是國家進步的關鍵。

蔡英文還表示，雖然在民主國家裡，政黨彼此競爭是常態，但是在國家利益之前不應有朝野之分，只有為台灣永不懈怠的努力。蔡英文還以行政院長賴清德和前副總統吳敦義的會面，及資政宋楚瑜代表總統出席APEC為例，在國家進步及民主價值的立場上，朝野雙方是可以充分合作對話的，唯有團結一致、攜手成就更好的台灣，才能符合國人對於政黨的共同期待。

(中時)