肯定賴吳會 蔡英文：國家利益不分朝野

總統蔡英文（左）率團返國，僑委會副委員長田秋堇上前獻花致意。（范揚光攝）

友善列印
中時
總統蔡英文呼籲朝野雙方，共同為國家利益合作。（范揚光攝）

總統蔡英文上月28日率團前往馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等太平洋友邦訪問，並於今日返抵國門並發表談話，蔡英文首先感謝第一線工作人員的努力付出，並肯定長期以來的外交成果，蔡英文同時以賴吳會為例，呼籲朝野雙方攜手合作。

當專機抵達桃園機場，蔡英文走出登機門時，僑委會副委員長田秋堇立刻上前獻花致意。蔡英文隨後發表簡短談話說，在為期8天7夜的太平洋友邦之旅中，訪問團完成了展現台灣貢獻國際社會的能力，以及慰勉外交人員、僑胞及技術團的兩大目標。

蔡英文還特別讚許技術團成員對於當地的農業、醫療及教育方面的卓越貢獻，不但強化雙方的實質合作關係，也讓友邦人民永遠銘記台灣的友誼。此外，在此次行程能夠圓滿順利，應歸功於民進黨政府及國民黨政府長期累積的基礎，不分黨派的施政成果，才是國家進步的關鍵。

蔡英文還表示，雖然在民主國家裡，政黨彼此競爭是常態，但是在國家利益之前不應有朝野之分，只有為台灣永不懈怠的努力。蔡英文還以行政院長賴清德和前副總統吳敦義的會面，及資政宋楚瑜代表總統出席APEC為例，在國家進步及民主價值的立場上，朝野雙方是可以充分合作對話的，唯有團結一致、攜手成就更好的台灣，才能符合國人對於政黨的共同期待。

(中時)

證交所和中油董座都高齡且非專業… 供電不穩 賴清德：會有政策性宣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。