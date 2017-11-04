老翁騎鐵馬上快速道路刷傳說　迷路警助返家

瑞芳暖警邀盧翁一同慶生，並請他吃蛋糕助他返家。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
75歲的盧姓老翁騎鐵馬誤闖台62線快速道路。（張穎齊翻攝）
75歲的盧姓老翁騎鐵馬誤闖台62線快速道路，被警方攔下來關切。（張穎齊翻攝）

不老騎士再現！宜蘭縣二結鄉1名75歲盧姓老翁，白天從家裡騎單車出門後，因忘記回家的路，竟一路沿濱海公路從騎了近100多公里到達新北市的瑞濱地區，並在晚間9時許，準備再騎上台62線快速道路刷新不老傳說時，被路人瞧見後趕忙報警，警方也立即到場協助回家。

警方指出，盧翁有重聽，跟稍微失智，一早騎著單車要出門兜風，怎料就迷失了方向，一路向北直奔100多公里，一直到傍晚天色不佳時分，盧翁卻準備誤上快速道路，幸好當時有民眾見狀後，趕忙通報瑞芳警局。

瑞濱派出所長姜永傑獲知消息後，隨即和警員徐宇佑前往，果真在台62線閘道上發現盧翁，連忙將盧翁帶下並帶回派出所。由於查詢盧翁並非失蹤人口，請宜蘭當地警方到盧翁戶籍地也找不到家屬。

在一籌莫展下，姜永傑認為，盧翁應是家中戶長，便撥打104查號台，果真在二結鄉當地有登記盧翁電話，在多次撥打後，終於聯繫上盧翁家屬，家屬獲知盧翁在新北找到的消息也十分吃驚，連忙從宜蘭趕到派出所接回盧翁。

姜永傑表示，當晚剛好所內舉行3名警員的慶生趴，於是同仁們湊錢買了個蛋糕一同慶生，在唱完生日歌後馬上接到救援盧翁的任務，除了迎接盧翁這意外的訪客，也邀請盧翁一同享用蛋糕，姜永傑也開心地說：「能夠在生日當天還助人，相信就是最大的福報。」

(中時)

奇聞！90年前母私通雇主 他87歲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。