老翁騎鐵馬上快速道路刷傳說　迷路警助返家

2017年11月04日 14:31 中時 張穎齊

75歲的盧姓老翁騎鐵馬誤闖台62線快速道路。（張穎齊翻攝）

75歲的盧姓老翁騎鐵馬誤闖台62線快速道路，被警方攔下來關切。（張穎齊翻攝）

不老騎士再現！宜蘭縣二結鄉1名75歲盧姓老翁，白天從家裡騎單車出門後，因忘記回家的路，竟一路沿濱海公路從騎了近100多公里到達新北市的瑞濱地區，並在晚間9時許，準備再騎上台62線快速道路刷新不老傳說時，被路人瞧見後趕忙報警，警方也立即到場協助回家。

警方指出，盧翁有重聽，跟稍微失智，一早騎著單車要出門兜風，怎料就迷失了方向，一路向北直奔100多公里，一直到傍晚天色不佳時分，盧翁卻準備誤上快速道路，幸好當時有民眾見狀後，趕忙通報瑞芳警局。

瑞濱派出所長姜永傑獲知消息後，隨即和警員徐宇佑前往，果真在台62線閘道上發現盧翁，連忙將盧翁帶下並帶回派出所。由於查詢盧翁並非失蹤人口，請宜蘭當地警方到盧翁戶籍地也找不到家屬。

在一籌莫展下，姜永傑認為，盧翁應是家中戶長，便撥打104查號台，果真在二結鄉當地有登記盧翁電話，在多次撥打後，終於聯繫上盧翁家屬，家屬獲知盧翁在新北找到的消息也十分吃驚，連忙從宜蘭趕到派出所接回盧翁。

姜永傑表示，當晚剛好所內舉行3名警員的慶生趴，於是同仁們湊錢買了個蛋糕一同慶生，在唱完生日歌後馬上接到救援盧翁的任務，除了迎接盧翁這意外的訪客，也邀請盧翁一同享用蛋糕，姜永傑也開心地說：「能夠在生日當天還助人，相信就是最大的福報。」

(中時)