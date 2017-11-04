從體育業務到多支球隊老闆 37歲陸富豪蔣立章是誰？

2017年11月04日 14:32 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞網報導，繼大陸蘇寧集團收購義甲球隊「國際米蘭」（Inter Milan）後，今日又傳出一名年輕的大陸富豪再次出手、雙刃劍體育總裁蔣立章，重金買下義乙足球隊帕爾碼（S.S.D. Parma Calcio）6成股權，正式成為俱樂部的新主席。這次的收購，也讓蔣立章再次躍上國際版面，令外界開始感到好奇，這位年輕的體育產業富豪，究竟是何方神聖？為何能在短期之內，收購西班牙格拉納達足球隊（Granada CF）後，又入買下美國職業籃球聯賽（NBA）明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）的股份？

現年37歲的蔣立章，福建泉州人，日前接受媒體專訪時透露，自己從小生長於沿海的小漁村，大學期間開始愛上體育活動，從籃球開始，經常抱著電視徹夜看比賽直播，更曾有過想當球隊老闆的瘋狂夢想。畢業後的第一份工作，擔任《足球週刊》的廣告銷售，為協助打開福建市場，2004年在因緣際會下，將前葡萄牙國腳菲戈（Luís Figo）與當地的柒牌服裝連結，成功達成合作並炒熱話題，也讓他開始對體育行銷感興趣。

年僅37歲的蔣立章，也已擠身為億萬富翁之列。（圖/搜狐網）

為了完成夢想，蔣立章在2004年成立雙刃劍體育desports公司，是中國大陸首家專業從事整合行銷的國際化體育行銷公司，從奧運會開始，協助多個大陸本土品牌走向海外，陸續成為各個代表團、職業球隊、大型賽事的贊助廠商，像促成鴻星爾克與朝鮮奧運會代表團合作、以及2016年裏約奧運會和361度的官方合作，也是由他穿針引線的成果。面對英超和NBA兩大最受大陸球迷歡迎的賽事，蔣立章也讓眾多大陸品牌登上賽場邊的廣告，大大打響了知名度。

他的事業在2015年達到新一波的高峰，不僅開始深入歐洲地區的職業體育賽事，包含球員經紀、球員肖像權商業開發、中國品牌贊助歐洲頂級俱樂部，以及收購歐洲俱樂部等業務，都成為他「摸索」的新方向。並在蘇寧收購國際米蘭隊後隔月，蔣立章也宣佈以個人名義，出資收購當時仍為西甲之列格拉納達隊98·13%的股份，正式成為西班牙甲級足球聯賽的第一名中國籍主席，只可惜一個賽季後遭到降級。

得到美商道博股份併購挹注，讓雙刃劍體育的股價增值12倍之多，也使這位從小漁村走出、本是一名體育廣告業務的蔣立章，一夕之間身價暴漲至4.8億人民幣（約21.9億台幣），正式擠身億萬富翁之列，成為近年來大陸體育界不可或缺的一個重量級人物。

(中時電子報)