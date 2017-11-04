NBA特稿》沒豪真不行！羅素不是當領袖的料

年僅21歲的羅素，要他馬上扛下籃網領袖角色確實有點困難。(美聯社)

友善列印
中時電子報

從開季前5場拿3勝，到最近4連敗，籃網再變上季那支1勝難求的爛隊，其實理由很簡單，因為羅素根本就不是當球隊領袖的料，畢竟他才21歲，過往打球也習慣單打獨鬥，突然要他來籃網跟林書豪一樣無私打球，結局可想而知！

NBA》羅素重返洛城遭羞辱 籃網4連敗

身為2015年選秀榜眼，羅素待在湖人的兩個球季狀況連連，除了爆出前隊友尼克楊的偷腥影片，更在球隊內部持續引發內訌，史考特、華頓兩名湖人前後任總教練也不知該怎麼帶他，湖人高層乾脆今年夏天就把他換去籃網。

還記得剛來籃網時，羅素刻意放低姿態強調自己變了，會跟林書豪攜手幫助籃網闖進季後賽，沒想到這些話隨著豪哥膝傷整季報銷而消失，羅素逐漸變回上季原有打法，從他的本季個人數據當中，更是清楚看出他沒打算改變。

身為籃網第一進攻選擇，羅素平均得分雖比上季進步6.1分，但平均失誤也從上季2.8次增加到本季3.7次，平均每場出手次數高達16.9次，比排在隊上第2的利佛特多出5.8次，平均助攻也僅5.3次，根本算不上稱職控衛。

或許這樣要求1名21歲的年輕後衛有些嚴苛，但在林書豪確定報銷後，羅素必須扛下後場指揮官重任，假如他還抱持這種只想單打獨鬥觀念上場，籃網想要重新振作，幾乎是不可能的任務，卻也再次證明豪哥在場上的價值。

除了羅素的問題，籃網最近4戰場均失分119.3分，代表籃網總教練艾金生季前喊出的防守至上策略，球員根本無法做到，但在內線人手短缺，以及找不到適合球隊輪替模式的雙重劣勢下，這也算是無可奈何的結果。

(中時電子報)

破土庫曼奧步 男足獲贈人工草皮… 經驗傳承後輩 陳冠任：要勇敢追…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。