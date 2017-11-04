NBA特稿》沒豪真不行！羅素不是當領袖的料

2017年11月04日 14:28 中時電子報 黃及人

從開季前5場拿3勝，到最近4連敗，籃網再變上季那支1勝難求的爛隊，其實理由很簡單，因為羅素根本就不是當球隊領袖的料，畢竟他才21歲，過往打球也習慣單打獨鬥，突然要他來籃網跟林書豪一樣無私打球，結局可想而知！

身為2015年選秀榜眼，羅素待在湖人的兩個球季狀況連連，除了爆出前隊友尼克楊的偷腥影片，更在球隊內部持續引發內訌，史考特、華頓兩名湖人前後任總教練也不知該怎麼帶他，湖人高層乾脆今年夏天就把他換去籃網。

還記得剛來籃網時，羅素刻意放低姿態強調自己變了，會跟林書豪攜手幫助籃網闖進季後賽，沒想到這些話隨著豪哥膝傷整季報銷而消失，羅素逐漸變回上季原有打法，從他的本季個人數據當中，更是清楚看出他沒打算改變。

身為籃網第一進攻選擇，羅素平均得分雖比上季進步6.1分，但平均失誤也從上季2.8次增加到本季3.7次，平均每場出手次數高達16.9次，比排在隊上第2的利佛特多出5.8次，平均助攻也僅5.3次，根本算不上稱職控衛。

或許這樣要求1名21歲的年輕後衛有些嚴苛，但在林書豪確定報銷後，羅素必須扛下後場指揮官重任，假如他還抱持這種只想單打獨鬥觀念上場，籃網想要重新振作，幾乎是不可能的任務，卻也再次證明豪哥在場上的價值。

除了羅素的問題，籃網最近4戰場均失分119.3分，代表籃網總教練艾金生季前喊出的防守至上策略，球員根本無法做到，但在內線人手短缺，以及找不到適合球隊輪替模式的雙重劣勢下，這也算是無可奈何的結果。

(中時電子報)