他們總是這樣笑著 台灣首部唐氏症者紀錄片曝現實

2017年11月04日 15:51 中時 洪安怡

如果真的可以永遠保持微笑，像個孩子一樣不用長大，會是什麼模樣？由唐氏症基金會與紀錄片團隊合作，耗時近1年所拍攝的系列紀錄片《他們總是這樣笑著》，紀錄不同年齡階段，唐氏症者早療、就醫、就學、就業、安養等議題，並預計印製成光碟義賣，以支持著唐氏症基金會繼續提供服務。

博翔嬰孩期曾中風2次，造成身體左半邊癱瘓，傷及語言神經，以致無法學習言語，現年已經28歲的他，與外界的溝通方式僅有喊叫或哭泣，父母知道博翔沒有生活自理能力，除了替博翔準備信託基金外，也積極尋找適合的安養中心，博翔的爸爸還會加強運動訓練，「讓自己更健康，才能繼續照顧他」。

唐氏症父母在自己邁向老年之際，同時間也要面對自己孩子的終老問題，尤其是患者常合併病症，比一般人更容易老化，父母與唐氏症者雙重老化、高齡唐氏症者的長期照護，「與時間賽跑」成了唐氏症家長的共同課題，孩子的未來該怎麼辦？

為了讓大眾理解唐氏症者與家屬面臨的處境，唐氏症基金會推出一系列紀錄片《他們總是這樣笑著》，藉由5部影片來訴說唐氏症者安琪、博翔等5個唐氏症家庭的生活，並經由台北忠信扶輪社社長張維寧促成，今（4）日於台北內湖哈拉影城，進行其中一部紀錄片《未來之後》的首映暨映後座談會。

唐氏症基金會說，由於無法有充裕的資金宣傳、安排戲院上映，之後會將紀錄片印製成光碟義賣，盼望外界透過這些影片，更理解唐氏症者與其家庭所面臨的問題，並期望義賣款項能支持基金會，讓明年將邁入成立20週年的唐氏症基金會服務不中斷。

(中時)