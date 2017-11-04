群獅爭霸 泰山獅王文化節登場

2017年11月04日 15:55 中時 葉書宏

黎明技術學院表演藝術系創意街舞演出。（葉書宏攝）

黎明技術學院表演藝術系創意街舞演出。（葉書宏攝）

2017新北市泰山獅王文化節今（4）日於泰山綜合體育館隆重登場，市長朱立倫出席活動時表示，獅王文化節是泰山地區一年一度的文化盛事，將傳統獅王文化與在地宗教信仰顯應祖師結合，歡迎大家一同體驗獅王之美，傳承舞獅文化。

朱立倫表示，獅王文化節是泰山地區在地的重要文化活動，今年已是連續第11年舉辦，不僅展出過去10年精彩歷史文物，也邀請來自全台各地的舞獅團隊與新北市在地最優秀的團隊競技表演，同時讓在地6所國中小的學童一同參與，共同展現獅王魅力，體會舞獅之美。

他特別感謝地方民代、區長、里長、社區理事長及信仰中心頂泰山巖、下泰山巖，長期以來的努力與支持，讓傳統舞獅文化與宗教信仰結合，展現在地社區文化特色。

今日活動，由黎明技術學院、南強商工及莊敬高職演藝科，結合舞獅、街舞、流行音樂與戲劇打造專屬表演，為獅王文化節揭開序幕。

泰山區長劉淑芬表示，泰山獅王文化節是北部舞獅文化最具代表性的活動，今年以「創新精神」為主題，除有傳統的獅王爭霸戰外，更結合時下年輕人的流行元素，期盼吸引不同年齡層族群持續關心傳統藝術，延續泰山地區特有的「獅藝」文化，讓民眾感受「獅武」精神、體驗「獅舞」精彩。

今年特別結合年輕人喜愛的流行元素，從事前的快閃宣傳、同仁自製的宣傳影片、臉書粉絲互動等，到現場黎明技術學院及莊敬高職、南強工商演藝科學子結合街舞編置的開場演出及網路直播，就是希望精湛的賽事能夠讓更多人能夠一同欣賞，期盼泰山特有的文化節讓舞獅技藝能夠持續發揚傳承。

11月6日將舉辦泰山區年度最大宗教慶典「顯應祖師聖誕大典繞境活動」，今年主題為「舞獅助慶、祈求平安」，期盼為在地居民帶來平安，也歡迎民眾共同參拜祈福。相關活動內容可上FB粉絲團搜尋「新北市泰山獅王文化節」。

(中時)