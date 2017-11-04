演講公定價給這樣…作家朱宥勳：根本領最低工資

圖為作家朱宥勳推出個人第一部長篇小說《暗影》，刻畫台灣職棒的陰暗面。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

台灣的低薪現象，公家機構難辭其咎！作家朱宥勳揭露，公家單位邀請演講者的價碼，根本是領最低工資。他說，對一個「有無可取代價值」的講者只付2小時3200元，完全是笑話。

朱宥勳在臉書PO文指出，因為種種神祕因素，公家機關的演講公定價，卡在2小時3200元這個超低規格很久了，導致許多機關、或者依靠計畫補助周邊單位，都只能開出這個價。他說，「要拿這個數字去請什麼了不起的講者，完全是笑話。」

朱宥勳分析，合理的生產程序裡3200元可以買什麼？大概就是找個本科系的大學生認真準備一個講題、做一份好簡報、再加上出席時間，就差不多花費20小時左右吧，差不多就是領個最低工資的概念。

「如果邀請的講者是真正的專業人士呢？專業養成不用錢嗎？機會成本不用付嗎？附加價值是贈品逆？幫你省下的學習時間算誰的？要是認真算就炸裂了。」

朱宥勳評批演講費的公定價，不是因為他對收入不滿意，他說自有一套標準。比如六都以外的學校優先，公家單位就以3200/2HR為底線，如果是盈利單位或公司行號數字一定往上加；或者跟他有淵源、他願意回報或認同理念的可以免費。

他認為，2小時3200元這種價碼是很有問題的。講者有資格說自己不計較，主辦單位卻不能把陋習當防彈衣，只因經費不夠，就拿人情義理來湊數。

(中時電子報)

文章來源：朱宥勳臉書

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