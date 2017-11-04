苗栗健走迎接地政節 行銷客家圓樓和高鐵土地

2017年11月04日 16:10 中時 陳慶居 ∕苗栗報導 ∕苗栗報導

健走出發前，來自各地的民眾參與健身操暖身。（陳慶居攝）

苗栗縣政府地政4日舉辦客家圓樓至英才書院間健走活動，迎接11日的地政節，同時行銷兩處本月起不收費的優質景點，及高鐵特定區內14筆要標售的土地，如果順利，可望為財政窘困的縣府挹注約8億縣庫收入。

三義和南庄兩鄉去年初同獲國際慢城認證，讓苗栗縣躍居全國唯一擁有「雙國際慢城」的縣市，縣府與地方全力營造慢城觀光形象，希望將慢城觀光推展至全縣，積極以慢活帶入觀光，融入好山、好景與豐富的人文風采，形塑為「國際慢城‧幸福山城」形象。

地政處配合11月11日地政節到來，4日辦理這場由客家圓樓到英才書院的健走活動，更結合高鐵站2015年12月通車，台鐵新豐富站2016年9月通車，雙鐵共構形成便捷的交通樞紐，希望大力推動雙慢城觀光休閒。

高鐵特定區開發面積約205公頃，以區段徵收整體開發成有成完善公共設施，具備了雙鐵共站的交通轉運中心，還有媲美韓國清溪川的北勢溪親水廊道，更有策略型產業大規模發展腹地及5項聯外道路系統。

後龍高鐵區開發後計有27.2公頃之抵價地，標售至今已標脫46筆面積約25.2公頃，剩餘14筆約6000坪土地，部分有業者推出建案，漸有發展為新都中心之趨勢，期盼有前瞻性的投資者前往投資標購土地。

苗栗縣政府為拓展觀光，11月1日起客家圓樓與英才書院，免費開放民眾進場參觀，因此此次健行路線以客家圓樓為起點，經高鐵六路走至英才書院，折返客家圓樓，全長約4.6公里，途經高鐵車站及新港國民中小學，沿途並設有補水站；苗栗縣政府地政處希藉由健行活動，行銷苗栗高鐵特定區抵價地推行慢城文化，將「國際慢城，幸福山城」推廣國際。

(中時)