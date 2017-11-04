MLB》紐媒：田中將大回歸讓洋基擁爭冠輪值

田中將大季後賽表現亮眼，讓球隊和紐媒對他重拾信心。(美聯社)

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田中將大今年例行賽一度連爆不止，不時成為紐媒矛頭對準的標靶，但他季後賽屢繳好投，可替自己挽回不少名聲，他今(4日)決定不跳脫合約留洋基後，紐媒《紐約每日新聞》報導更寫道「田中將大的回歸讓洋基擁有足以爭冠的輪值」，對田中的選擇抱持肯定態度。

田中將大決定續留洋基：做這決定並不困難

田中今年例行賽爆不停，不過季後賽他威風八面，先在美聯分區系列賽印地安人2勝聽牌時，繳7局無失分好投，率隊在第三戰拿下關鍵1勝續命，接著美聯冠軍賽第五戰再投7局無失分，讓洋基以3勝把太空人逼入絕境。田中季後賽屢投出佳績，也讓他跳脫合約的可能性再升高。

如今田中的續留，《紐約每日新聞》記者哈波(John Harper)樂觀以對，他認為田中在季後賽，已經重拾大家對他的信任，「他擦亮自己是大賽型投手的招牌，也證明洋基對他的投資是值得的。」哈波直言，田中讓人印象深刻的10月，已經讓大家忘了他例行賽不好的一切。

哈波表示，直到季後賽前，總感覺洋基會為省下未來3年6700萬美金，希望田中跳脫合約。但哈波說，他從不認為田中會這麼做，「沒有其他球隊會出更高的價碼簽田中，尤其是知道他還有韌帶撕裂傷勢。」他認為田中說很開心在洋基投球，但另一種想法是根本沒人想給他長約。

儘管如此，田中的回歸替洋基總管凱許曼(Brian Cashman)省去搶人的麻煩，不必再設法端出合約，去搶像達比修有這類的大咖投手。哈波透露，據傳洋基也會以約1年1200萬美金合約留住沙巴西亞(C.C.Sabathia)；如果能如願，以洋基目前的輪值，就未必得砸錢搶大谷翔平了。

田中和沙巴西亞加上葛瑞(Sonny Gray)、塞弗瑞諾(Luis Severino)和J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，這批只有1人超過30歲的輪值，相當令人期待。不過哈波表示，洋基雖比起例行賽，更希望田中能回歸，但田中還有些問題得解決，比如本季挨了生涯新高的35轟。

(中時電子報)

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