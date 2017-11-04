傳8千美軍登宜蘭25分鐘抵內湖AIT 軍事專家爆粗口

美在台協會（AIT）台北辦事處內湖金湖館新館。（資料照，王英豪攝）

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中時電子報

軍事專家宋兆文在臉書表示，昨(3)日餐敘時，有市議員詢問內湖分局，網路傳聞8000人的美軍66旅登陸宜蘭，上5號國道，25分鐘到達內湖AIT裡面，被警覺性高的國人捕捉到畫面，美國怎可如此囂張？宋兆文聞言怒飆髒話，X他X的！怎會有神經的軍事白癡，造這種愚蠢的謠言？

宋兆文當場向大家說明，8000美軍的登陸是大規模的兩棲行動，必然有航母打擊群掌握制空權，上百艘美艦群集宜蘭外海，國防部怎有可能不知道？！怎有可能讓美軍在不知會情形下，任由美軍登陸？！另外，宜蘭海灘幅員不足，最多容納一個加強營登陸，8000美軍上來自己就擠死在海灘啦！

且美軍沒有66旅的番號，我們陸戰隊才有66旅。宋兆文接著說，登的照片是國造雲豹甲車，美軍根本沒有這種裝備，目前陸軍正在實施旅對抗的長青操演，極有可能是六軍團269旅機步營部隊在戰術機動。宜蘭有六軍團蘭陽指揮部鎮守，可輕易封鎖雪山隧道，美軍完全無法長驅直入。

另外，8000美軍的機甲縱隊，戰術行進長徑至少30公里，時速最快15公里，絕對不可能25分鐘就到達內湖AIT。內湖AIT雖然不算小，但是絕對無法容納8000人的機甲大軍，其中各型：戰車、兩棲突擊車、自走砲車、甲車、各種輪行車等、加起來至少有800輛，連內湖馬路都得停放。

宋兆文表示美國駐海外大使館警衛兵力，視海外國家大小而定，通常僅有一個排、到一個班的陸戰隊部隊駐守，台灣AIT何德何能，讓美軍出動8000大軍護駕？！個人研判AIT內陸戰隊警衛不會超過20人。對於造謠者，宋兆文認為最好就是痛打100次！

(中時電子報)

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