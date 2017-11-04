捍衛生存權！身障者抗議政府漠視人權公約

2017年11月04日 16:05 中時 洪安怡

身心障礙者長期以來缺乏被尊重與理解，面臨資源不足的困境。台北市新活力自立生活協會表示，政府的政策制訂，總將障礙者的需求視為個人及家庭責任，缺乏國家介入提供支持的想像，違反《身心障礙者權利公約》（CRPD）內容，呼籲政府應盡快落實公約，取消外籍看護申請資格限制，保障身心障礙者的需求。

來自中部的周小姐，是一位口足畫家和生命講座講師，由於頸椎高部位受傷，自脖子以下全部癱瘓，只可靠電動輪椅移動，但需要有人幫忙移位至輪椅，協助日常生活。

台北市新活力自立生活協會指出，像周小姐這樣的案例不在少數，但現有的居家服務員每月79小時，每天早上1.5小時跟下午2小時的協助，要在這麼短的時間內，要處理關節運動、換尿布、穿衣服、移位到輪椅、盥洗，準備早餐與一天所要喝的水與用品等，時間根本就不夠使用。

台北市新活力自立生活協會表示，政府一年僅編列2千多萬預算，且財源來自不穩定的公益彩券回饋金，加上身心障礙者每月僅可申請個人助理時數上限60小時，讓不少障礙者遭遇自立生活的困境，像是一天只吃一餐飯、一天只能換2次尿布，假日只能待在家裡等等。

該協會認為，政府已經違反了《身心障礙者權利公約》第19條「自立生活與融合社區」，和第28條，「適足之生活水準與社會保障」，呼籲政府，應提出落實CRPD的具體時程與規劃，重新制定需求評估機制，提高時數核定，同時保障個人助理工作時數，以穩定人員及服務品質。

(中時)