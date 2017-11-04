遭工會抹黑陪酒 張綱維：回任空服員3天內繳回遣散費

遠航空服、地面人員一起參加公司公益或行銷活動。圖：遠航提供

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參加公司辦的澎湖萬人路跑還順道遊澎湖，右三為遠航副總經理盧紀融。圖：遠航提供
健康的運動行銷活動被形容得不堪。圖：遠航提供
員工與貴賓一起用餐變成陪酒吃飯，讓張綱維震怒。圖：遠航提供

遠東航空董事長張綱維展鐵腕，對於公司每年舉辦的數十場公益、行銷活動，被兩名離職空服員在網路污衊指控為「被迫陪吃飯、陪酒」，正式委請律師對前詹姓及高姓空服員提出加重毀謗告訴，另發出存證信函，要回任的空服員在三天內繳回遣散費，否則以侵占公款解職。

遠航說明，公司活動前去參加的員工包括空服、地勤、公關、企劃等同仁，大家在活動過程中身為辦理單位，不分彼此、不分階級共同參與及服務來賓，現場均有媒體全程拍攝，是完全公開、透明的團體活動，竟被刻意醜化，損壞公司商譽，實在無法容忍，決定提告。

至於5月份資遣17名空服員案，這批空服員向公司提出多項要求，並表示如果公司不接受，需在不需賠償任何違約金，且支付准其資遣費情況下離職，最後公司同意讓想繼續留任的空服員回任，並同意增加空服員飛行津貼，以及將空服員簽約年限從5年調降為3年。

事件後有12名空服員回任，5名空服員自願離職，但回任的12名空服員卻有11名未繳回資遣費，經過半年的追討無果，張綱維決定不再姑息，本周以雙掛號發出存證信函，不退還就以侵占公款理由將其資遣，截至昨日傍晚為止，已有5人返還款項。

(工商)

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