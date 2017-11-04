台南玩家模型展 2公尺奇幻蛇女吸睛

2017年11月04日 16:03 中時 程炳璋

玩家模型展開展，今年以十年磨一劍為主軸，主辦單位煞有其事打造一把劍當主題作品。（程炳璋攝）

由台南一群玩家發起的玩家模型展4日在新光三越中山店13樓開幕，今年邁入第8屆第10年，參展作者與作品數量達到歷年高峰，主辦單位以「十年磨一劍」為主軸作回顧，搭配其他主題開展。想在台灣創造一個「玩模型不需要藉口」的環境。

今年玩家模型展分成第8屆主題區、技術分享區、模風獨秀區、全國科幻杯、國小模型區、模型單元區等6大主題區塊，超過80位作者300件以上的作品為歷年之最，即日起展出至12月3日，約一個月展期。

除了多樣的主題展覽外，主辦單位利用紙箱素材組成的動物戰隊方塊獅、等身大ZZ鋼彈以及超過兩公尺的奇幻蛇女，吸引觀眾拍照打卡。

近年的模型風氣吹向校園，有學校老師在各縣市學校籌辦「模型認輔團隊」，集合弱勢家庭學生，在放學後開設輔導班，藉由學習模型訓練學生的專注力與想像力，更重要的是成就感。已有花蓮、台北與台南的模型師陸續投入認養團隊，義務上課教導學校的弱勢學生。

主辦單位負責人之一的張唐祐表示，推展模型展10年，想傳達模型的價值，是作者內心與觀眾之間的橋樑，許多作者藉著模型作品，將自己內心的想法傳達給外界，希望未來想投入模型製作的玩家，不需再用一些藉口去說服親友讓自己維持這項興趣。

(中時)