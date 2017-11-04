罹患乾癬怕被歧視 她30年沒穿過短袖短褲

2017年11月04日 16:09 中時 倪浩倫

罹患乾癬怕遭來異樣眼光，她30年來沒穿過短袖短褲！現年57歲的王惠美，30幾年前手肘、頭頂突然瘋狂脫屑，就醫確診罹患乾癬，求助西醫之餘，也到處尋求偏方，喝蛇湯、塗麻油、找神棍等，症狀卻依然嚴重，更因擔心長官同事的歧視，工作30年來都穿長袖長褲。醫師指，乾癬是免疫失調疾病，不會傳染，只要積極治療絕對能改善症狀。

國內現有約10萬多名乾癬患者，尤其在這已經到來的秋冬季節，更是他們的好發季節，脫屑、發癢症狀常會加劇，但是包括患者本身，很多人仍以為乾癬是種「皮膚病」，誤以為會傳染，更可能因聽信偏方，採取「進補」而讓症狀變得更嚴重。台灣乾癬協會今舉辦「聖火傳愛，全面啟動」活動，盼讓更多患者走到戶外，也讓社會大眾更加了解此疾病。

病友王惠美在20幾歲時發病，起先只有頭皮、手肘開始脫屑，漸漸蔓延到全身，而從高中就開始交往，結婚近30年的先生卻依舊不離不棄，帶著她跑遍各醫院，更在諸多親友建議下，試過各種偏方，包括剃光頭塗抹麻油、吃蟾蜍喝蛇湯、找神棍通靈等等，皆無效果；惠美說，自己擔心職場同事長官投以異樣眼光，故工作30幾年來，每天都穿長袖長褲，直到退休後才偶爾穿起短袖。

王惠美的先生吳瑞柔說，面對病友，就是要盡量「無視病情」，也就是把對方當成正常人，過度關心病情反而會有反效果，且很多病友都會心情沮喪，但只要親友多給予關心、幫助他們多走出家門接觸人群，便能舒緩壓力，進而減緩症狀。王惠美更強調，過去資訊不發達，自己走了很多冤枉路，現在有包括生物製劑等有效療法，絕對能幫助病友好好地控制病情。

(中時)