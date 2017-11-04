一餐吃10個便當還覺得餓 她20歲就得糖尿病

2017年11月04日 15:47 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

中山附醫4日舉辦「世界糖尿病日暨糖尿病篩檢總動員活動」，劉小姐（左）現身說法，呼籲病友們要積極控制體重，才能控制血糖。（馮惠宜攝）

一度體重飆到110公斤的劉小姐（右）經手術治療後，目前體重下降到87公斤，天天量血糖數值都正常。（馮惠宜攝）

真是台版大胃王，37歲的劉小姐國小六年級就胖到60公斤，胃口好，一餐吃10個便當也不覺得飽，20歲那年車禍才發現罹患糖尿病，開始服藥和打胰島素，婚後懷孕驚險生下女兒，體重飆破100，1天打4次胰島素還血糖飆到300（正常100），後來透過減重手術，如今藥物減量、血糖值正常，體重也逐漸往下修正。

中山醫學大學附設醫院4日舉辦「世界糖尿病日暨」糖尿病篩檢總動員活動，呼應世界衛生組織今年世界糖尿病日主題：女性糖尿病，請劉小姐現身說法，也透過她的個案，提醒肥胖病患，減重是讓血糖控制穩定的關鍵，對於頑固型肥胖的糖尿病患者，如藥物、生活型態改變超過一年仍無法減重著，應評估是否接受手術治療。

劉小姐4日出席這項活動，以自身的個案鼓勵糖友們有效減重、重拾健康。她回憶自己自小就胃口好，小六已胖到60公斤，親友都叫她「阿肥仔」，20歲時一場車禍意外發現自己罹患第二型糖尿病，之後她便開始服降血糖藥物，婚後懷孕血糖飆到300，一天打4針胰島素仍降不下來，連醫師都警告她「這樣還敢生小孩」。

她產後體重一路從90飆破到110公斤，血壓、血脂都不正常，她回憶經常一餐吃4個便當，即使吃10個也不覺得飽，胃口就是很好，也使得她即時天天服6顆降血糖藥、打次胰島素，血糖都在200到300間飄移，經常動一下就累。

經醫師評估去年5月接受胃縮小手術，胃切除只剩原來的1/3，術後現在吃半個便當就覺得很飽，配合一天2顆降血糖藥，1針胰島素，血糖都維持在90（正常值），目前體重已修正到86公斤，她覺得人生變璀璨。

中山附設醫院內分泌科主任楊宜瑱指出，造成糖尿病不良的因素很多，都還是跟飲食、久坐少動、體重管控不良有關，或覺得減重相當困難，因而建議如血糖惡化嚴重需更積極的減重模式，可以考慮更積極的減重模式如手術治療，目前已有很多研究結果都支持減肥手術有助於第二型糖尿病患者改善血糖。

(中時)