想更性福嗎？ 英研究：含「鋅」食物是男性好朋友！

2017年11月04日 15:39 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，近年來，隨著性醫學和性健康等專門學科與研究的完備，我們對性愛的認知，已不像過去如此封閉和禁忌。愈來愈多的研究和實驗，也讓大眾更能真正知道它的重要，並開始認知性愛對於男女身心健康的幫助。不過隨著生活與工作壓力愈來愈大，讓不少男性在性愛上常常是心有餘而力不足，英國研究報告指出，每日補充9.5毫克的鋅（Zinc），能讓男性賀爾蒙（male sex hormone）與睾酮素（testosterone）恢復至正常水準，活化肌肉功能，使你在床第之間的表現恢復往日雄光。

作為地球上天然化學元素之一，對於鋅的攝取，除了專門的藥錠外，像是海鮮、南瓜子、栗子、蛋、乳製品、芝麻和芥末等食材，都能有效補充體內所需的量，此外在肉類的部份，牛、羊和豬肉也是極佳的來源。營養專家艾瑪（Emma Derbyshire）指出，鋅對於男性強化與復原睾酮素，是非常關鍵的一種元素，缺少它，無論在性生活或生育能力上，都可能會有嚴重地下降。紅肉中她建議豬肉和羊肉為主，肉類除了飽含鋅外，也能提供男性足夠的體力來源。

研究報告還指出，體內缺乏鋅的男性精子，行動力恐會大幅下降，不利於前往女性子宮著床的過程，代表懷孕的機率也會大大地降低。那每天應該吃多少來補充呢？100克牛肉中含有12.3毫克的鋅、100克的羊肉則含有4.67毫克，都能幫助你輕易地達到每日攝取目標。所以，想要讓你的身體更健康、生活更性福嗎？何不趕緊開始大口吃肉、補充鋅這個「好朋友」呢？

(中時電子報)