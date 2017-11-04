全美遭槍擊死亡人數 連續2年增長

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旺報

中新網4日報導，美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）公佈的最新資料顯示，全美遭槍擊死亡的人數連續兩年增長。

報導稱，美國超過3.8萬人在2016年死於槍擊。根據CDC的最新資料，近年來大約三分之二的槍擊死亡者屬於自殺。但聯邦調查局的估計數位顯示，兇殺數位正在上升，而自殺數位下降。

同2016年最後一季度相比，2017年第一季度槍擊死亡數位穩定。但由於上個月發生美國歷史上死亡人數最多的槍殺案，這些數位肯定會上升。

專家提到槍擊死亡趨勢時談到，大約三分之二的槍擊死亡事件屬於自殺，而自殺吞槍事件曾經連續10年都在上升。但同一時期，槍擊兇殺事件下降，基本抵消自殺事件。但專家說，最近槍擊兇殺事件也在上升。

過去兩年來，芝加哥和其他地區的兇手案大增，足以提高全美的統計數位。根據FBI的原始資料，涉及槍擊的兇殺案從前年的9600上升到去年的接近1.1萬。

就具體數據來說，全美去年槍擊死亡數位爲3.8萬，2015年爲3.6萬，而在2011年到2014年期間平均每年爲3.35萬。

CDC報告還指出，美國吸毒過量死亡率繼續上升：去年達到十萬分之二十，高於前年的十萬分之十六。海洛因和其他類鴉片導致美國歷史上最致命的毒品蔓延。

(旺報)

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