盜親友臉書佯稱賣iPhone 1周128人受騙

2017年11月04日 16:09 中時 林郁平

詐騙集團要求加Line交易，待被害人匯款後即人間蒸發。(林郁平翻攝)

北市一名32歲程姓家庭主婦，上周在好友臉書看到友人欲販售iPhone手機，於是立刻加對方Line，並以網路App匯款3萬3000元購買2支iPhone8、1支iPhone8 plus及1支iPhone7 plus，後來又匯了1萬元追加購買2支iPhone7 plus，但遲遲未收到貨，直到發現該名朋友貼文其臉書帳號遭盜用，才驚覺遭詐報警處理。

台中另名吳姓學生，也在朋友臉書看到「朋友的通訊行新開幕，購買蘋果手機新優惠」貼文，並要求加Line交易，於是匯款2萬8000購買iPhone8及iPhone8 plus各1支，卻遲未收到貨又聯絡不上為方，才撥打165反詐騙專線查證，方知受騙。

警政署165反詐騙專線統計，到上月底近1周內，共發生臉書遭盜用的詐騙案193件，其中假冒親友，再透過加Line私下交易買手機的，就有128人遭詐騙受害，占66%；大多數被害人於臉書向親友以低於市價行情購買iPhone手機，當雙方加Line聯繫談妥交易細節並匯款後，卻遭到封鎖而求償無門，事後查證才知，對方臉書帳號遭詐騙集團盜用，並非本人。

警方分析該詐騙手法，詐騙集團先盜用臉書帳號並刊登販售訊息，取信於親友以為是本人有管道取得大量iPhone故以低價作販售，並要求被害人加Line作私下交易，待收取匯款後就消失無蹤。

警方提醒，若在臉書看到親友販售訊息，須再三確認是否為本人；且價格若遠低於行情，極可能是詐騙；再者若發現臉書疑似遭盜用，可到臉書https://www.facebook.com/hacked網頁，依步驟填寫新密碼和確認email，即可取回帳號掌控權；若是上網購物，建議民眾盡量選取標示清楚、信譽良好的購物網站，避免遭詐，若是對方要求私訊方式買賣交易，更應提高警覺；有任何與詐騙相關的問題，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時)