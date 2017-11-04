無號誌、穿越線 基隆車站南廣場前「步步驚心」

2017年11月04日 16:13 中時 張穎齊

基隆市火車站新站南廣場10月2日風光啟用，但前方的忠二路、孝四路口，因沒有設置適當的號誌、行人穿越線及標線，形成交安上的疑慮。（張穎齊攝）

基隆火車站新站南廣場10月2日風光啟用，但位在廣場前方的忠二路、孝四路口處，自從孝四路引道於7月底被拆後，就沒有適當的號誌、行人穿越線及標線，導致該路段險象環生，立委蔡適應服務處接獲民眾陳情後，邀集相關單位前往會勘，要求市府盡速改善。

基隆中山橋孝四路引道拆除後，中二路及孝四路車流增加，又因為沒有妥善設置號誌和穿越線，導致有車禍發生，為維護行人與車輛安全，蔡適應服務處邀集市府交通旅遊處、工務處、警察局、仁愛區公所、文昌里辦公處辦理現場會勘，改善道路交通安全。

立委蔡適應服務處邀集市府相關單位前往會勘，要求盡速將孝四路及忠二路口的人行穿越道標線、號誌重新設置好，維護民眾的交通安全。（張穎齊翻攝）

隨著中山橋孝四路引道拆除、基隆市火車站新站南廣場啟用後，孝四路、忠二路口車流增加，在OK便利商店前的行人穿越道，卻未重新畫設。（張穎齊翻攝）

「當初南廣場歡歡喜喜的風光啟用，但卻連前方的標線號誌都沒有！」吳姓商家痛批，新站南廣場啟用不就是要讓民眾順利前往乘車嗎？為何連最基本的交通安全措施都沒有，到底把市民的生命財產放在哪裡？

「真的很危險！」文昌里長王明清表示，基隆火車站南站廣場啟用後，孝四路、忠二路口車流增加，在OK便利商店前的行人穿越道，也未重新畫設，加上近日天雨路滑，夜晚時分常常會發生車輛及行人的事故。

蔡適應助理吳驊珈表示，孝四路通往忠二路的路口，是許多客運車輛、自小客車、機車必經的路線，過去有行人穿越道，但是在上次刨鋪路面後，沒有重新畫設，每天都有許多民眾經過，希望能提供行人專用號誌保障行人通行安全。

市府表示，會先請工務處將OK便利商店前原有的行人穿越標線重新畫上，後續由交旅處將號誌及車輛動線、行人動線標線進行整合改善，目前已進行相關規畫中，在規畫完成後，會視沒有下雨的情況下，盡速辦理。

(中時)