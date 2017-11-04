打造示範道路 瑞芳明燈路擬翻新

2017年11月04日 16:05 中時 張穎齊

瑞芳區明燈路三段是遊客前往九份觀光區的必經之路，為改善道路品質及行車安全，區公所將在6日至7日進行翻修工程。（張穎齊翻攝）

瑞芳區明燈路三段是遊客前往九份觀光區的必經之路，為改善道路品質及行車安全，區公所將在6日至7日進行翻修工程。（張穎齊翻攝）

為改善道路品質確保行車安全，打造良好的示範道路，瑞芳區公所預計於6日至7日進行明燈路三段雙向汽車道路面銑刨加鋪工程，並依照施工位置封閉主線部分車道，瑞芳區長陳奇正表示，用路人行經施工路段時，需配合交管人員引導減速慢行或改走替代道路以策安全。

擁有新北市最多觀光旅遊景點的瑞芳區，每年吸引近800萬觀光遊客，區內明燈路是通往九份老街、金瓜石黃金博物館、猴硐煤礦博物園區與貓村，最重要的必經之路，往來車輛頻繁交通流量大，區公所將訂於6日上午9時至7日上午6時，施作雙向汽車道路面刨鋪工程。

瑞芳區公所表示，此工程涉及的路段有明燈路三段、台62快速道路匝道口及一坑路口，將分為2個階段進行，第1階段為雙車道路面局部施工管制單一車道，第2接段則是封閉台62快速道路往瑞芳市區匝道口及明燈路三段一坑路口。

陳奇正指出，已透過警察廣播電台及市區道路可變標示系統持續進行宣導，並呼籲駕駛人，行經施工路段時，配合現場協勤人員交通引導減速行進，以確保工程順利進行，保障施工人員及行車安全。

陳奇正提醒，封閉台62快速道路往瑞芳市區匝道口時，原本要從台62快速道路至明燈路3段往瑞濱、九份、金瓜石、猴硐方向的車輛，請由台2丁線匝道口行駛台2丁線；而要從四腳亭埔路往明燈路方向的車輛，需改由國芳橋右轉行駛台2丁線。

「打造完示範道路後，將更有利旅客通行！」陳奇正說，工程完畢後，不僅能改善車流阻塞，也有效提升路權概念，成功提升用路人的行車速率，讓前往景點的遊客可以更方便通行。

(中時)