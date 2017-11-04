亞洲矽谷人才培育計畫 學習成果分享會

市府青年事務局主辦，龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端5大主題舉行教學互動課程。（甘嘉雯翻攝）

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市府青年事務局主辦，龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端5大主題舉行教學互動課程。（甘嘉雯翻攝）
市府青年事務局主辦，龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端5大主題舉行教學互動課程。（甘嘉雯翻攝）
市府青年事務局主辦，龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端5大主題舉行教學互動課程。（甘嘉雯翻攝）
市府青年事務局主辦，龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端5大主題舉行教學互動課程。（甘嘉雯翻攝）
市府青年事務局主辦，龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端5大主題舉行教學互動課程。（甘嘉雯翻攝）

為培育亞洲‧矽谷人才，建構五加二創新產業生態圈，由青年事務局主辦、龍華科技大學執行「亞洲‧矽谷人才培育計畫」，針對物聯網、智慧機器人、生技醫療、大數據、雲端五大主題，邀請桃園市各大學校院學生、市民等共同參與。

活動自9月25日起至10月31日，邀請業界與學界專家，透過多元化課程活動與交流，增進學生民眾對於桃園亞洲‧矽谷有更進一步的認知與了解，共同參與五加二創新產業的發展。

龍華科大4日舉辦學習成果分享反饋活動，邀請參與計畫辦理培育活動的學生或社會人士每5人組成一組團隊，共有6組團隊與現場60位以上的參與人員分享學習心得，6組團隊分別就5大主題智慧城市與智慧生活、智慧醫療機器人、物聯網、大數據、雲端大數據與智慧製造、大數據運算與人工智慧分享經驗與成果。

青年事務局主祕李訓智表示，這項人才培育計畫是桃市府亞洲‧矽谷推動計畫其中一環，目的在結合桃園地區產學研合作，透過開設新創主題課程、媒合產官學研交流等系列活動，以開拓桃園市青年創新創業視野。

計畫主持人副校長丁鯤邀請大家觀賞成果回顧，並做詳細的說明，接著由6組團隊分別報告學習心得與對5大主題的看法，以及對亞洲‧矽谷的期望。

活動也邀請龍騰翔網路多媒體公司董事長王文增參加，新漢公司處長沈亦中與經理彭晨理也有參與，新漢電腦公司為「亞洲‧矽谷物聯網產業大聯盟」的21個國家夢幻隊之一，與本計畫有密切的相關。

(中時)

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