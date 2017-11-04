台中新社花海搶先看 白色花毯有如韓劇《鬼怪》場景

2017年11月04日 16:18 中時 王文吉

新社花海蕎麥花田已開8成，大片的白色花毯有如韓劇《鬼怪》場景。（種苗場提供）

2017新社花海將於11日開幕，花季持續兩個禮拜、橫跨3個週末，台中市長林佳龍4日前往視察籌備情形，有許多民眾趁假日搶先上山賞花，只見展區一片綠油油，部分花田開得稀疏，拍不出如網紅般的照片，失望敗興而歸。主辦單位表示，花海不是放煙火，開幕後一周是盛花期。

林佳龍在種苗改良繁殖場長張定霖、農業局主秘王瑞卿等人陪同下，前往花海場地視察，瞭解佈展進度。「天然的尚好！」林佳龍肯定今年花海回歸自然，他並指出，台灣農業技術在世界屬一屬二，花海不僅撒播種子、營造景觀，包括花卉、水果、園藝等台灣之光，都可透過新社花海來呈現。

花海展區有白色天使花圍繞大型喜鵲裝置藝術，有民眾誤認為天鵝。（種苗場提供）

台中市長林佳龍視察新社花海籌備情形，相當肯定主辦單位佈展回歸自然。（王文吉攝）

新社花海目前31公頃展區仍一片綠油油，僅有少部分草花開得含蓄，有遊客迫不及待搶先，失望敗興而歸。農委會種苗改良繁殖場副場長李美娟表示，再過一週就會陸續盛開，她並強調，花開時間經過計算，會在展期陸續開放，也不會在開幕日「曇花一現」，敬請民眾期待。

主展區有新社區生產的水果製作成的「迎賓蔬果」。（王文吉攝）

2017新社花海將於11日開幕，迎賓花牆已佈置完成。（王文吉攝）

李美娟指出，今年新社花海施作總面積約31公頃，包括景觀灑種區、精緻花草區、主題區、展場區等，目前波斯菊、百日草花況較為稀疏，而蕎麥田已開8成，大片的白色花毯有如韓劇《鬼怪》場景，另有可食地景區，栽植2公頃各類菜苗，打造出可以吃的蔬菜花園。

有民眾覺得今年花海面積似乎明顯縮小，李美娟解釋，往年展區總面積約45公頃左右，今年因需供應高粱種子給金門農民，因此目前有14公頃高粱田，已抽出金黃粱穗，不對外開放，民眾可遠望欣賞，此外現場也不搭建地上建物，將壯闊大地桌布，還給花花草草們。

(中時)