屏東內埔工業區路跑 萬人賽後大啖烤雞翅

2017年11月04日 16:52 中時 潘建志

第3屆內埔工業區萬人路跑今年共有1萬3千多人報名參賽，有民眾參加健走組，十分愜意。（潘建志攝）

第3屆內埔工業區萬人路跑今年共有1萬3千多人報名參賽，也有外國朋友報名。（潘建志攝）

第3屆內埔工業區萬人路跑活動， 4日上午6時鳴槍起跑，今年共有1萬3千多人報名參賽，內埔工業區內道路人潮擁擠。參賽者可獲得市值近4000元的伴手禮，號稱全台最優惠 現場也舉行「強者匠臨，萬人展翅」挑戰賽，上萬人一起啃免費雞翅，熱鬧非凡。

路跑會場在台灣菸酒公司屏東酒廠，比賽從21公里半馬組到4公里健走組共分4組，從幼稚園小朋友到80歲的老爺爺都來參加。工業區廠商也設立攤位，讓民眾跑完後能購物，現場人潮擠爆，許多商品供不應求。

屏東縣內埔廠商協進會理事長王吉璋表示，內埔工業區內有許多地方特色的食品加工產業，隨著經濟環境改變，業者希望朝高值化自有品牌通路邁進，創立聯合品牌「來埔享食在」，並連續3年舉辦路跑嘉年華，成功行銷內埔工業區廠商產品。

工業區內的強匠冷凍食品公司，今年也提供3萬隻烤好的檸檬雞翅及翅小腿，讓選手及民眾免費享用，萬人一起享用雞翅，非常熱鬧。董事長石造華表示，公司設有全國首條黃金全熟燒烤生產線，可快速且大量烤食物，這次路跑嘉年華活動正好展現成果。

台灣菸酒公司屏東酒廠5日將接著舉辦米酒文化節，將提供1千份麻油雞供民眾免費品嘗，以屏東酒廠生產的紅標純米料理米酒，做出的傳統麻油酒雞，歡迎民眾前往。

(中時)