旗艦級滑雪新選擇～美國加州「猛獁湖」樂遨遊

美國加州「猛獁山滑雪區」占地約1416公頃，為著名滑雪勝地。（圖片提供／猛獁湖旅遊局）

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旅客可搭乘雪場纜車前往山頂，盡情享受滑雪樂趣。（圖片提供／猛獁湖旅遊局）
猛獁山滑雪區年降雪量達1016公分，為打造滑雪場絕佳地點。 （圖片提供／猛獁湖旅遊局）
山區地形高低差明顯，適合滑雪好手前來挑戰。（圖片提供／猛獁湖旅遊局）
猛獁湖位於加州中心，自洛杉磯、舊金山、聖地牙哥等地搭機前往交通便利。（圖片提供／猛獁湖旅遊局）
優勝美地國家公園風景絕美，走一趟不虛此行。（圖片取自優勝美地國家公園網站）

冬季來臨，靄靄白雪降臨美國加州「猛獁湖/Mammoth Lakes」，滑雪旺季拉開序幕。猛獁湖位於優勝美地國家公園與死亡谷國家公園間，臨近加州波迪魔鬼鎮，優美自然環境與多樣化休閒活動，吸引無數旅客慕名前來。

「積雪量」是影響滑雪的重要因素，滑雪勝地「猛獁山滑雪區」，每年冬季年平均降雪量達到1016公分雪量充足，加上占地約1416公頃廣闊滑雪區、年日照天數超過300天及北美雪季最長滑雪場區之一等多重優勢，成為美國國家奧運隊雪板滑雪與自由式滑雪訓練基地指定訓練基地。

台灣旅客欲前往猛獁湖體驗滑雪之旅，需先搭機飛往洛杉磯或舊金山後，可選擇自駕前往，車程時間約5小時，或自洛杉磯、舊金山、聖地牙哥等機場直飛猛獁湖，省時又便利。

臨近景點「優勝美地國家公園/Yosemite National Park」幅員遼闊，園內著名景點首推酋長巖與優勝美地瀑布，其中「酋長巖」為世界最大花崗岩巨石，高度約900公尺，上方無植物生長，每年秋季吸引各國攀岩好手前來挑戰;北美洲落差最大瀑布非「優勝美地瀑布」莫屬，春末時豐沛水量傾流而下，十分壯觀。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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