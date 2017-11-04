新竹市新住民展手藝6種異國口味米粉料理

2017年11月04日 16:51 中時 陳育賢

新竹市政府4日舉辦「世界米食饗宴」活動，邀請新住民用在地米粉做出異國口味的米粉料理。（陳育賢攝）

新竹市政府4日舉辦「世界米食饗宴」活動，邀請新住民用在地米粉做出異國口味的米粉料理。（陳育賢攝）

新竹市政府4日舉辦「世界米食饗宴」活動，邀請新住民用在地米粉做出異國口味的米粉料理。（陳育賢攝）

當新竹名產米粉遇到異國料理，能夠踫出什麼火花？新竹市政府4日舉辦「世界米食饗宴」活動，邀請新住民用在地米粉做出6種異國口味的米粉料理，讓民眾品嘗不同國家風味的料理，同時也對於新住民文化更加了解，達到趣味的文化融合。

市長林智堅表示，新竹市有將近9000名新住民配偶，市府透過生活適應輔導、醫療生育保健、協助子女教養、提升教育文化、健全法令制度等政策與服務，讓新住民能更熟悉台灣生活環境，也因為有這群新住民朋友，讓我們認識不同國家的文化，融合更多元的文化，成為多元幸福的城市。

社會處長陳雪慧表示，米粉是新竹在地特產，代表著新竹的文化和濃濃人情味，這次新住民家庭服務中心請來6國新住民以母國的食材香料，烹調出不同於傳統的在地米粉料理，希望象徵文化的融合，也讓我們對於各個文化更加了解和尊重。

攤位中，來自中國的丁琪因家鄉家家戶戶都愛吃麻辣火鍋，此次特地製作麻辣口味米粉來讓大家品嘗。來自印尼的雪芬，則以薑黃做出印尼家鄉味米粉，大家都對印尼口味米粉讚不絕口。

(中時)