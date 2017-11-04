蘇打綠助竹市星計畫擴增名額再發召集令

「蘇打綠」團長阿福（左）4日為孩子帶來「行動錄音室」新體驗，希望他們能夠勇於築夢、造夢。（陳育賢攝）

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新竹市政府與新竹家扶中心及樂團「蘇打綠」團長阿福，攜手推動為期1年的「公益助星計畫」。（陳育賢攝）
新竹市政府與新竹家扶中心及樂團「蘇打綠」團長阿福，攜手推動為期1年的「公益助星計畫」。（陳育賢攝）

新竹市政府與新竹家扶中心及樂團「蘇打綠」團長阿福，攜手推動為期1年的「公益助星計畫」，首波開辦迴響熱烈，4日再擴增計畫名額發出第2波召集令，阿福更為孩子帶來「行動錄音室」新體驗，希望他們能夠勇於築夢、造夢。

市長林智堅指出，助星計畫是由「蘇打綠」團長阿福結合7名藝術表演者，將音樂、舞蹈、戲劇元素帶入課程，扎根孩子藝術體驗、開拓不一樣的舞台，首波28位小小「星兒」參與每周6的培訓，孩子們已開始展現不同的創意。

新竹市是1個築夢的幸福基地，市府建置首座職涯示範中心，提供職業試探與體驗的機會，發掘每個孩子的潛力，經由藝術空間營造、藝文展演推廣，讓孩子能接觸跳脫課本的多元體驗，更陸續在新竹生活節、竹塹國樂節提供表演舞台，讓孩子們能找到屬於自己的無限星光。

阿福團長4日下午並親自授課，分享自身音樂夢經驗，將行動錄音室加入課程體驗。阿福指出，知名歌手韋禮安日前發表「韋談weitalk」便是採用行動錄音室設備錄製，藉由錄下孩子的聲音，消除他們對麥克風的恐懼，透過讓孩子反覆聆聽錄音，去認識以及接收自己聲音傳達到別人耳朵的感覺。

社會處長陳雪慧表示，助星募集截止日期為11月15日，詳情可電洽社會處社會工作科林明慧社工督導，聯絡電話：03-5352151。

(中時)

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