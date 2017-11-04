自己打蟑螂、換燈泡…10大外宿族的心酸事

2017年11月04日 16:58 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

「搬出家裡」、「獨立自主」是許多大學新鮮人最興奮的事，終於沒門禁、不用再被爸媽管東管西...是不是感覺很幸福？不過每個月繳一大筆房租、水電瓦斯都要自己付、房間得自己掃等等，住外面其實也有很多麻煩的事，DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，說出外宿族的真實心聲！

心酸一：住家裡的人不會懂......

No.10 三餐都吃便利商店

租屋處沒有廚房的外宿族，三餐可以選擇的項目就相當有限，通常都是住家附近的早餐店或攤販，吃久了真的很膩，有些時候早出門晚下班店都關了只剩超商找得到東西吃，三餐都靠超商解決得也大有人在，雖然現在超商品項多、天天都有新款，整天都是那些還是會吃到煩的啊！（不過也有個好處，超商集點沒幾天就能集滿一張啦）

No.9 無法存到錢

房租、水電、網路費、卡費、學貸…薪水根本是左手進右手出，月初扣一扣就沒剩多少了，剩下的只好省吃儉用、東挖西補希望這個月能順利PASS，之前網路溫度計曾就「月薪多少才能夠在台北生活？」進行分析發現，不含吃喝玩樂想保持基本生活品質，每個月至少要花費3萬元才足以在台北生存。「賺一桶金」？別做夢了！

No.8 沒人收包裹

連衛生紙、青菜水果都能網購的時代，沒有什麼是網路買不到的，但買了要有人收件才行啊，如果是租沒有社區管理員的房（一般來說房租會較便宜），一般來說上課上班時間都沒辦法收件，不是得改寄到學校、公司就是得改用超商取件。超商取件有大小重量的限制、寄到學校、公司買啥都會被「關心」真的好煩！

No.3 遇到爛室友/鄰居

套雅房、有無廚房、地段好壞…是租屋前就要謹慎挑選的重點，但再小心翼翼也沒辦法在入住前就知道室友或鄰居的好壞，洗澡滿地頭髮不清、煮飯碗都不洗、三更半夜還在大聲放音樂或製造噪音…如果勸得聽還好，有些人就是「你念你的、他做他的」；且受限租約期限，又不能說搬就搬超痛苦！

心酸二：生活白痴錯了嗎？

No.7 沒人幫忙打掃

你在家裡也是十指不沾陽春水的公主？或者是內衣褲也丟給媽媽洗的少爺？平常在家沒在做家事的人，搬出來自己住應該會很不習慣，「洗衣精要加多少？」、「鋁箔包是回收嗎？」「棉被蓋之前要曬一下？」…原來做家事有這麼多學問啊（眼神死）！

No.6 不敢對付小強

噴半罐殺蟲劑小強還沒死（自己先被嗆倒）、聽著它拍翅的聲音整晚睡不著、終於看到小強蹤影卻朝著臉飛過來了…回憶中媽媽手中那隻藍白拖總能一擊必殺，外宿後才發現原來小強靠殺蟲劑殺不死、拿著藍白拖自己卻打不到！不時看到網友上PTT上徵PART TIME，工作內容就是「幫他打蟑螂」就知道有多少人害怕這件事了。

No.1 燈管/馬桶...壞掉

有多少人大學住宿舍時第一次體驗換燈泡呢？在家裡東西壞損，總是有人修、有人換，應該超簡單吧？但自己上場時才發現「沒梯子」、「跟燈座不合」一堆鳥事。外宿時也常遇到抽水馬桶壞掉或牆壁漏水等，必須「請假」等師傅白天來修繕，雖然困擾又非得解決，真是超級麻煩！

心酸三：偶爾覺得自己好邊緣。

No.5 寂寞孤單覺得冷

回家面對一片黑暗喊「ただいま（我回來了）」，還記得這日劇裡經常出現的橋段嗎？遇到不順心的事，自己住能跟誰吐苦水？室友？網友？不方便對外人說的話怎麼辦？另外，那些一年只能回家一兩次、北上求學求職的北漂族，重要節日自己孤家寡人，看著別人團圓聚會的畫面，特心涼啊！

No.4 生病沒人照顧

更令人心涼的是，「生病」也得自己一個人挺過！小感冒自己去看醫生、吃藥，都起不了床還得自己打理三餐…你以為這就夠慘了嗎？需要住院時更慘，從辦住院、手術、術後照護統統得自己來，很多人或許是因為怕家人擔心不說，但在最脆弱時沒有人陪，真的很寂寞～

No.2 睡過頭沒人叫

大學生就是要熬夜、就是要夜衝，這就是青春啊！沒錯，外宿最大的差別之一就是「爸媽管不到你」啦，但同時你要幫忙時爸媽也「幫不上你」啦！手機鬧鐘設一排也叫不醒、手機沒電鬧失蹤…你以為是小事？等到曠課考試被當掉就知道有多嚴重啦！

(中時電子報)