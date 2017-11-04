陸媒披露 35年前廖承志寫信予蔣經國過程

2017年11月04日 17:07 中時電子報 李靖棠

據中國新聞週刊報導，繼國共內戰海峽兩岸分治起，到1987年解嚴開放探親為止，有將近40餘年的時間，大陸與臺灣之間是幾乎沒有公開交流。但中共中央對於臺灣的工作，卻始終未曾中斷過，尤其是在1979年中美斷交、大陸與美國建立外交關係開始，鄧小平治理下的對臺工作又再次活絡了起來。同年元旦，大陸全國人大常委會發表了《告臺灣同胞書》，建議海峽兩岸儘快實現「三通」，早日實現兩岸的和平統一。

該年12月時，中共中央恢復了設立對臺工作領導小組，由前總理兼外交部長周恩來的夫人、鄧穎超出任組長，國民黨元老廖仲愷之子廖承志出任常務副組長，羅青長任副組長。首要任務是，調查研究對臺灣的方針政策和重大事件，並向中央提出建議提供參考，廖承志則提出在各地建立臺胞團體，以便落實政策與照顧群眾。而中央對台辦也於年後搬入北京中南海武成殿附近的工字樓辦公。

大陸前國家領導人鄧小平（圖中央），與鄧穎超（圖左）、廖承志（圖右）共商對台政策。（圖/新華社）

大陸前海外統戰工作負責人廖承志（圖左），和母親何香凝（圖中央）合影。（圖/網路照片）

民國71年（1982）7月，已故前總統蔣經國先生一篇悼念其父的文章，被鄧穎超看見，她認為這是一個很好的對話時機，而當時在中共黨內最適合與經國先生對話的，莫過於身為國民黨元老人物廖仲愷的廖承志了，他父親當年還曾是蔣經國在莫斯科中山大學的同窗。廖承志在幾經思索，並徵求鄧小平與鄧穎超的意見後，由台辦成員由耿文卿執筆完成，上呈後經習仲勛批准，得到政治局批准後，經巴黎中轉送往臺灣給蔣經國本人，不久後也在《人民日報》刊出。

飛虎將軍陳納德遺孀陳香梅，出示早年與廖承志合影的照片。（圖/中新社）

周恩來遺孀鄧穎超(圖右)和廖承志(圖左)曾在中共對台辦共事多年.(圖/網路照片)

這封信規勸蔣經國三思局勢，同捐前嫌，共竟統一。信中前兩段以舊故之情打動，寫道，「經國吾弟：咫尺之隔，竟成海天之遙。南京匆匆一晤，瞬逾三十六載。幼時同袍，蘇京把晤，往事歷歷在目。惟長年未通音問，此誠憾事。三年以來，我黨一再倡議貴我兩黨舉行談判，同捐前嫌，共竟祖國統一大業。惟弟一再聲言「不接觸，不談判，不妥協」，餘期期以為不可。」並主動表態願來臺謀求和平，「人到高年，愈加懷舊，如弟方便，餘當束裝就道，前往臺北探望，並面聆諸長輩教益。度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。遙望南天，不禁神馳，書不盡言，諸希珍重，佇候復音。」

1936年隨紅軍長征前往陝北延安的廖承志.(圖/新華社)

《國家記憶》 20170616 揭秘廖承志致蔣經國信

而廖承志為了讓信件被臺灣民眾看見，找來新華社香港分社負責人楊奇，要他讓當時能進入臺灣發行的香港《星島日報》和《華僑日報》刊登這封信件。《華僑日報》選擇將此信放置在後頭的版面，並未引起爭議；而《星島日報》則大膽地在頭版條全文發表，不過是以巧妙的題目刊出：《國共昨互促統一，雙方仍各言其志》。以時任行政院長的孫運璿為障眼法，成功讓廖承志的信件內容通過報檢，順利在臺發行。

蔣經國收到廖承志來信後，召集幕僚商議對策，於隔月由宋美齡親自出面，透過中央社刊出回信全文，與廖信中偏家書溫情路線不同，宋美齡反以長輩之姿，多有訓斥和告誡之意，結尾反勸廖承志，「敝帚自珍，幡然來歸，以承父志，澹泊改觀，養頤天年」但廖承志雖碰了釘子，卻仍不改其意，仍多次透過來訪的友人，如旅居美國的陳納德將軍（Claire Lee Chennault）遺孀陳香梅女士，轉交溪口奉化蔣家祖墳照片，試圖再向經國先生傳遞訊息，直到1983年廖在北京因心臟病突發過世，才讓這個來往不了了之。

(中時電子報)