盧秀燕批處理空汙沒勇氣 林佳龍駁：盼提有益意見良性競爭

立委盧秀燕公開表態指出，願挺身而出爭取台中市長選舉提名，並批評中市空汙問題。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍（右）受訪回應，期盼選舉多提出對社會有益的建議或意見，促成良性競爭。（陳淑芬攝）

「林市長請站出來，對空染問題向市民講清楚！」立委盧秀燕4日向台中市長林佳龍喊話，批林3年來，交通沒改善、還讓台中火力電廠無條件換照，處理空汙不如綠營雲林縣長李進勇要求總量管制展現捍衛環保的勇氣。林佳龍則回應，期盼多提出對社會有益的建議或意見，促成良性競爭。

立委盧秀燕在日前4日舉辦「真愛大台中為您挺身而出」記者會，表達願挺身而出爭取國民黨台中市長選舉提名。她並炮火對準林佳龍批評，台中市民給林團隊3年的時間、花了新台幣6千億元預算，不但，交通、年輕人就業低薪沒改善，處理空汙問題還不如綠營雲林縣長李進勇有勇氣。

盧秀燕指出，李進勇在處理麥寮電廠換照時要求總量管制捍衛環保，因電廠額度已用完，堅持近2個月都不能發電，展現勇氣。盧批評林竟「雙手投降」，讓台中火力電廠無條件換照，將導致台中未來面對更嚴重空汙，她要求林親自站出來，向鄉親講清楚。

林佳龍受訪時回應，對有志服務的人選表示祝福，但期待是正面力量，期盼多提出對社會有益的建議或意見，促成良性競爭。

針對盧質疑中火換照一事，台中市環保局回應表示，市府制訂「台中巿公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等政策，要求台電承諾燃煤機組改為燃氣機組、提升生煤品質、生煤戶外儲存改為室內煤倉、設備更新及排放標準加嚴、紫爆時配合降載等5項改革成果。

環保局指出，自治條例規定透過總量管制，中火必須在109年整體生煤用量減少40%，在此之前不再核發新許可證、不提高核准用量。許可證有效期限由原本的5年，限縮為2年，中火每2年就須申請展延。至於明年許可證即將到期的9座燃煤機組，市府將會加以嚴審。

(中時)

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