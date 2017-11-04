太需要被療癒！ 多肉植物DIY人數暴增3倍

2017年11月04日 19:10 中時 王文吉

「有沒有手套？」台中市長夫人廖婉如（左）曾被仙人掌刺傷，換盆移植時頻找救兵。（王文吉攝）

社區長輩開心展示自己DIY的多肉盆栽。（王文吉攝）

社區長輩開心展示自己DIY的多肉盆栽。（王文吉攝）

台中市長夫人廖婉如（左三）到場參與手作多肉盆栽活動。（王文吉攝）

太需要被療癒！手作多肉盆栽有150人預先報名，現場湧入500人。（王文吉攝）

為鼓勵長輩親近園藝，台灣城鄉培力發展協會4日於潭子觀光蘭園舉辦「DIY花園．療癒系植栽銀髮藝起來」活動，市長夫人廖婉如也到場與長輩手作多肉盆栽。時值2018世界花卉博覽會倒數一年，廖婉如籲請市民用漂亮市容、美麗盆栽迎接花博，儘量不要拿來當路障。

手作多肉盆栽活動有150人報名，許多阿公、阿嬤帶孫兒一起參加，參與人數暴增至500人，主辦單位緊急追加DIY材料，場面十分熱鬧，市長夫人廖婉如、社會局長呂建德、台灣城鄉發展協會理事長曾杉藤、市議員張雅旻及潭子區長劉振村也都親臨會場與民眾同樂。

「這肥軟、肥軟，真古錐！」76歲陳錫雄看到石蓮花忍不住偷捏，隔壁老農陳慶祥說，他種了一輩子水稻，常要「放水淹田」，第一次種多肉，老師交代每周只能澆水1次，他怕「顧抹活」！忙著鋪小碎石的吳佩蓮聽見，驕傲地說「我媳婦很會種，這盆要交給她照顧。」

廖婉如手拿長滿細刺的多肉，直問「有沒有手套？」遲遲不敢換盆移植，她透露，念大學時，曾被多肉刺傷，對長滿細刺的仙人掌有陰影，其他肥肥胖胖的植物充滿療癒感，建議長輩多親近園藝，透過拈花惹草有助心情愉悅。

張雅旻表示，多肉為公認的療癒系植物，深受各年齡層歡迎，透過手作盆栽活動，讓社區長輩與親子互動，認識可愛的多肉植物，除了DIY組盆，還有帶動操及擊鼓表演，讓長輩們身心均能活動，有9位脊髓損傷的朋友也參與。

(中時)