創世藝起獻愛 慈善畫展開展

創世基金會主辦，中區第一次慈善畫展「藝起獻愛 慈善畫展」，創世創辦人曹慶（右五）、順天建設柯啟煜協理（右六）等貴賓，一起為畫展剪綵。（創世基金會提供）

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創世基金會主辦，中區第一次慈善畫展「藝起獻愛 慈善畫展」，創世創辦人曹慶現場揮毫為活動祝賀。（創世基金會提供）

由創世基金會主辦，邀請超過百位藝術家聯合展出的「藝起獻愛 慈善畫展」4日起至11月19日止於順天藝術中心開展。開幕式上高齡90歲的創世基金會創辦人曹慶先生，親自出席感恩茶會，為聯展剪綵，並帶來近年致力創作的畫作一起為植物人安養經費努力，盼望社會大眾關注長期照護的議題，為植物人發聲。

創世基金會創辦人曹慶先生生高齡已九十，畢生奉獻公益事業，近年以繪畫陶冶心性，得知海內外各地藝術家紛紛響應創世基金會此次畫展的籌備，感動不已，決定親自到場與藝術家們交流並致謝，並現場揮毫為活動祝賀。

此次「藝起獻愛 慈善畫展」展覽會場，由順天建設提供贊助場地「順天藝術中心」，順天建設林丙申總經理及柯啟煜協理也出席剪綵，台中市政府社會局專委賴緣如、台中市中區區長黃至民及藝文界人士紛紛為今日活動現場揮毫、人物速寫及小提琴演奏等，為活動增添熱鬧氣氛。

創世成立31年，致力於弱勢家庭植物人照顧，照護經費皆由募款、善心人士捐款，一路走來步步艱辛，「藝起獻愛慈善畫展」，是中區第一次舉辦慈善畫展，11月1日起展至11月19日，超過百幅畫作與書法，皆是創作者的愛心義舉。創世希望透過畫作，連結起善心的橋樑，一起為植物人照顧基金而努力。

(中時)

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