農來文創市集走進高師大校園 師生校友食安心

農來文創市集，吸引高師大師生生校友及與會民眾選購。（農業局提供）

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高雄師範大學與高雄市農業局合作，4日邀請高雄市型農及農友舉辦校園農產市集，超過50個當令農畜產與加工品攤位，師生校友們爭相品嚐選購，大讚高雄農產新鮮美味，好吃又好玩。

適逢高師大50周年校慶，高師大圍牆外的人行道上，設立了滿滿的農特產品攤位，有黃澄澄的香蕉、木瓜、翠綠的番石榴跟鮮紅的火龍果，繽紛的色彩搭配著香甜的水果氣息，多是擁有產銷履歷、有機、CAS跟吉園圃及QRcode等4章1Q安全農產品。

在農業局副局長鄭清福力薦下，高師大校長吳連賞、副校長王惠亮等師生一一品嚐，也與小農們熱烈交流互動。

鄭清福表示，農業局舉辦市集不僅讓小農能將產品直接呈現在消費者面前，也提供彼此一個互相交流的平台及直接購買的管道，透過面對面的互動，除了傳達農民的熱情與專業外，消費者也能認識農業生產過程，了解選購安全農產的秘訣。

農業局近年來不斷推廣食用在地食材，為了替消費者的健康把關，也持續推動農產品認證，自101年起便搶先全台積極輔導農戶以「安全」、「無毒」、「友善環境」及「可追溯」等原則生產最高品質的農產品，並加入產銷履歷等標章驗證，其中加入4章1Q的農戶目前共有5,629戶，而產銷履歷驗證戶數已772戶，6年來成長5倍，為全國之冠。而有機農產品415人、吉園圃2201人、台灣生產追溯條碼2241戶，讓高雄的農產品不只美味，更有安全安心的保障。

農業局鼓勵消費者能夠主動購買高雄在地的優良農產品，讓農民能更有動力加入安全農產品的生產行列，提供優質安全的農產，創造生產者與消費者雙贏的局面。

(中時)

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