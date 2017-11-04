中台灣農業博覽會攜手國際盆栽展 重現山林情境

2017年11月04日 19:26 中時 吳敏菁

「2017中台灣農業博覽會」在全台最大平地森林公園溪州公園開幕，呈現中、彰、投、苗4縣市的農業特色。（吳敏菁攝）

「2017中台灣農業博覽會」在全台最大平地森林公園溪州公園開幕。（吳敏菁攝）

「2017中台灣農業博覽會」，呈現中、彰、投、苗4縣市的農業特色。（吳敏菁攝）

「2017中台灣農業博覽會」4日在全台最大平地森林公園溪州公園開幕，即日起至26日為期23日，呈現中、彰、投、苗4縣市的優質農產、農村遊趣、友善農業等三大主題，今年更結合國際盆栽展，邀請來自全球58個國家、1000盆以上的盆栽。

中台灣農業博覽會邁入第6年，4縣市通力合作，打響知名度，超過500萬參觀人次，締造上億元農產品銷售和農村旅遊商機，4日彰化縣長魏明谷、農委會主委林聰賢、中辦副執行長湯火聖、臺中市副市長張光瑤、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣副縣長鄧桂菊、2017年國際盆栽大會主席陳蒼興等共同啟動「揭幕農博、閃耀中台灣」。

魏明谷表示，除了4縣市農業的文化特色展售之外，今年更結合國際盆栽展、盆花以及雅石展，把山林情境重現在盆缽中，遨遊天地造化之功；來溪州公園，更能深度感受農村的活力與人情味，品嘗彰化美食。

張光瑤、陳正昇、鄧桂菊等感謝彰化提供優質場地，讓4縣市農特產品有非常好的展示空間。陳蒼興指出，結合中農博辦國際盆栽展，來自世界各國的遊客都來參觀欣賞。

今年中臺灣農業博覽會活動，除了4縣市展館，還有未來農業館、農村魅力館、農特產品展售及試吃品嘗、舞台表演等系列，並結合中華盆栽藝術全國總會策畫「國際盆栽展」，設立「盆栽展」、「雅石展」及「花果展」，向世界展現寶島台灣的魅力。

(中時)