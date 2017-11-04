拒絕毒品敲門磚 465家企業響應「健康職場認證」

衛福部今與台北醫學大學舉行反菸拒檳毒成果發表會。（食藥署提供）

友善列印
中時

菸、檳榔是毒品的敲門磚，有鑑於多數人的一生中，可能超過1／3的時間在職場度過，衛福部近年推出「健康職場認證」，要企業呼籲旗下員工戒菸戒檳、並定期讓員工接受口腔癌篩檢，目前總數從去年的80家激增至465家。衛福部表示，2007年至今，男性職場吸菸率已從36％降至27％，呼籲更多企業加入打造清新舒適的無菸環境。

我國自2007年開始推動健康職場認證，而根據統計，2007至今，職場吸菸率從21.1％降至15.4％，全面禁菸的場所也從55.8％增至81.7％。衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，盼透過獲得認證的企業做領頭羊，達到拋磚引玉的效果，讓更多員工能在健康的環境下安心工作。

根據法務部公布2011~2015年新興毒品濫用致死案例，致死年齡平均不到28歲，而衛福部食藥署的醫療院所通報藥物濫用個案資料也顯示，近年藥物濫用以青壯年為多。羅素英說，菸和檳榔是毒品的敲門磚，若能從前端就讓民眾戒除、甚至不碰觸菸和檳榔，除了能保障個人健康，更有助於省下後端的醫療費用。

衛福部今頒發反菸檳毒的企業獎項，和泰、華碩等企業分別獲得第一名和第二名。和泰除了總公司和全台11家分公司，會同步透過視訊來參與衛教講座，董事長更以行動支持「健康跑，反毒害」活動，目前該公司的嚼檳率已為0，未來將持續朝0吸菸率努力；華碩則在新進人員入職訓練時，加強宣導菸檳毒的危害，並主動提供協助管道以及成立反菸檳毒的志工。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

中台灣農業博覽會攜手國際盆栽展… 布農族也有刺繡 布農青年展作品

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。